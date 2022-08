Ni jim težko: denar da, obveznosti ne (FOTO)

Običajnim smrtnikom se življenje kraljevih morda zdi imenitno in marsikatera deklica sanja o tem, da bi bila princeska. Ne nazadnje za bogastvo in prepoznavnost ni treba storiti drugega, kot se roditi v pravo družino. A življenje prestolonaslednikov in tistih blizu prestola ni vedno brezskrbno.

Življenje princese Olympie (desno) se vrti okrog potovanj in razkošnih zabav. FOTO: INSTAGRAM

Še posebej prve od mladih nog pripravljajo na veliko odgovornost, ki jih bo nekega dne doletela, in njihove sanje, da bi nekoč postali gasilci, balerine ali zdravniki, so hitro poteptane, pogosto ko odrastejo, niti izbira življenjskega sopotnika ni povsem v njihovih rokah. Poleg tega so vedno na očeh javnosti, še posebno tam, kjer kraljevi določeni del dohodka dobivajo od davkoplačevalcev. Paziti morajo, da svojega bogastva ne razkazujejo preveč, v javnosti morajo biti vedno nasmejani in uglajeni.

Dobro plačane službe

Precej bolj svobodno pa živijo tisti, ki so sicer rojeni v plemiške družine, a je pred njimi v vrsti za prestol četica sorodnikov, zato so možnosti, da bi morali kdaj vladati, izredno majhne. V tem primeru si plemiči lahko poiščejo službe po svoji izbiri, ki so pogosto zelo dobro plačane, s svojim denarjem in denarjem staršev pa lahko počno, kar jih je volja.

Ena takšnih je denimo 21-letna vnukinja nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa Victoria de Marichalar y Borbon, ki je sicer peta v vrsti za španski prestol, a je to dovolj daleč, da ji ob rojstvu ni pripadel niti plemiški naziv. Mlada lepotica tako uživa v odkrivanju modnega sveta, nedavno je njena fotografija krasila naslovnico španske modne revije, pa tudi po modnih pistah se vedno pogosteje sprehaja. Ker s tem dobro zasluži, premožna pa sta tudi njena oče in mama, se Victoria brez slabe vesti po ulicah sprehaja v oblačilih najbolj prestižnih modnih znamk in dopustuje v luksuznih resortih po vsem svetu.

Mafalda se je odločila za glasbeno kariero. FOTO: Instagram

Veliko denarja ukvarjanje z modo prinese tudi vnukinji pokojnega monaškega kneza Rainierja II. Charlotte Casiraghi. Čeprav je njena mama princesa, Charlotte plemiškega naziva nima, ima pa zato veliko več svobode. Na uradnih dogodkih s preostalimi člani družine se pojavi, ko si tega zaželi, sicer pa se veliko raje sprehaja po modnih brveh ali pozira pred fotografskim objektivom. Že nekaj let je ambasadorka prestižne znamke Chanel, zato mnogo pregrešno dragih oblačil dobi brezplačno, da jo le čim pogosteje fotografirajo v njih.

Mladi prestolonasledniki o tem, kaj bodo počeli, ko odrastejo, nimajo besede.

V modne vode se je podala tudi grška princesa Olympia, katere krstni boter je britanski prestolonaslednik princ Charles. Ker Grčija že dolgo ni več monarhija, je njen plemiški naziv brezpredmeten, je pa bogastvo njene družine še kako resnično. Življenje svetlolase 25-letnice je tako sestavljeno večinoma iz potovanj, nakupovanj, praznovanj in občasnih sprehodov po modnih brveh.

Plemkinje se običajno odločajo za poklic manekenke in fotomodela.

Ena redkih, ki je ubrala drugačno pot, je bolgarska princesa Mafalda: namesto manekenske kariere se je odločila za glasbeno, ker pa tudi Bolgarija že dolgo ni več monarhija, je njena družina izgubila odgovornost, povezano z vladanjem, obdržala pa bogastvo, ki so ga nakopičili že njihovi predniki.