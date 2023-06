Nova hiša J.Lo in Afflecka za 60 milijonov dolarjev ima 24 kopalnic (FOTO)

Svoj sanjski dom sta iskala zelo dolgo, pisalo se je o nakupu več vil, a sta se zdaj končno odločila. Jennifer Lopez in Ben Affleck sta kupila razkošno vilo v Wallingford Estates na Beverly Hillsu, za katero sta odštela 60 milijonov dolarjev.

Hiša ima 4273 kvadratnih metrov s petimi hektarji vrta. Razkošna vila nudi 12 spalnic in 24 kopalnic, vključuje pa tudi športno dvorano s košarkarskim igriščem, telovadnico, boksarski ring in bar.

Hiša ima 4273 kvadratnih metrov s petimi hektarji vrta. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Posest ima tudi penthouse za goste v velikosti 456 kvadratnih metrov, dvosobno hišo za varnostnike in garažo za 12 avtomobilov. Na voljo je tudi dodatno parkirišče, ki sprejme 80 vozil.

Se že selita

Nepremičnina je bila prvotno prodana za 135 milijonov dolarjev pred petimi leti, vendar je cena z leti padla. Prejšnji mesec je bila hiša znova naprodaj za 75 milijonov dolarjev, a je slavnemu paru uspelo znižati tudi to ceno.

Razkošna vila ima kar 12 spalnic in 24 kopalnic. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Le teden dni sta potrebovala, da sta sklenila pogodbo o novem domu in že sta se začela vseljevati. Hišo so fotografirali iz zraka, pred njo pa je videti veliko njihovih stvari, kot so naslanjači, kavči, preproge in drugo pohištvo, ki ga selijo iz prejšnje hiše v novo. Na posestvu so posneli tudi J.Lo, poroča index.hr.

Razkošna jedilnica. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Impresivna stopnišča. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Preberite še: