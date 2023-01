Stroga z Jennifer Lopez: 8 pravil, ki jih mora Ben Affleck upoštevati v zakonu

Potem, ko sta 16. julija lani uradno okronala svojo ljubezen, sta Jennifer Lopez in Ben Affleck najbrž še vedno v fazi mednih tednov.

A ne glede na to, kako zaljubljena sta, mora soprog v zvezi z divo upoštevati osem pravil, ki so jim morali slediti tudi nekateri njeni bivši: od Marca Anthonyja do Casperja Smarta in Alexa Rodrigueza.

Nekatera temeljijo na njenih izkušnjah iz prejšnjih zvez, katera so, pa razkriva Your Tango.

Nobenih stevardes

Seveda ima Jennifer Lopez zasebno letalo in na njem, odkar je enkrat posumila, da se je Marc Anthony zapletel z eno od njih, nikoli ne letijo stevardese, temveč zgolj stevardi.

Tudi kadar ne leti s svojim letalom, Jen s seboj pripelje osebje, ki med poletom skrbi za njo, enako zahteva od svojega soproga.

Moških v tej vlogi ne imenuje stevardi, temveč osebni pomočniki. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na mična.si.