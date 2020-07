Ne želita si covid otroka

4 otroke imata Robbie in Ayda.

Sam s sabo v vojni

Njun četrti otrok, sin Beau, se je rodil letos. FOTO: Instagram

Angleški pevecin njegova ženasta se na svojem podkastu – oddaji, shranjeni za enostavno predvajanje na pametnih napravah, najpogosteje telefonih – (Staying) At Home With The Williamses (Ostanimo doma z Williamsovimi) v minulem tednu dotaknila tudi svojih štirih otrok, sedemletne, petletnega, še ne dveletnein sina, ki se je rodil letos, Ayda je ob tej priložnosti na družabnem omrežju zapisala, da je zdaj njuna družina popolna. Vsi so njuni biološki otroci, le da je Coco in Beauja rodila ista nadomestna mati.Robbie in Ayda sta sicer v zvezi od 2006., štiri leta pozneje sta se poročila. Pevec, star je 46 let, je oboževalcem govoril o življenju v času zaprtja zaradi pandemije koronavirusa in razkril, da njegovi otroci v času karantene cvetijo, potem pa priznal, da si pravzaprav nikoli ni želel postati oče.»Super jim gre. Mislim, da si bo najina Teddy te čase verjetno zapomnila, Charlie pa najverjetneje ne.« Dejal je še: »Vsak dan sem z otroki, in vsak dan sem z vami. To mi je všeč, lepo je.« Potem se je malce raznežil in oboževalcem priznal, da je danes še bolj zaljubljen v 40-letno Aydo, kot je bil na poročni dan, in obenem povedal še, da čeprav se odlično razumeta tudi v času karantene, ne bosta dobila covid otroka, glede tega se, je povedal, strinjata oba.»Zdaj si oba želiva iste reči. Spominjam se, da sem nekoč govoril z, vprašal sem ga po njegovem odnosu z ženo in tistikrat mi je odgovoril, da je super, da si oba želita iste reči v življenju. In pomislil sem, da si jaz ne želim istega kot Ayda, želel sem si nje, ne pa tudi družine, in to iz mnogih razlogov. Le kako naj nekoga vzgajam, če še sam sebe ne morem, če prihajam iz disfunkcionalne družine? Le kaj bi bil smisel tega? Nisem bil sebičen, bolj človeški, sam s sabo sem bil v svoji glavi vsak dan v vojni. Če ne morem skrbeti zase, zakaj bi potem spravil nekoga na ta svet?« Ayda ga je vprašala, zakaj si je premislil: »Očitno je, da si odličen oče, super si z otroki, tvoji demoni ti ne preprečujejo biti krasen oče. Kateri je bil tisti trenutek, da si pomislil, da zmoreš?« Nuja, je priznal: »Trenutek, ko me je Teddy pogledala, ko me je pogledalo vesolje. Tisti izjemen občutek evforije, ki je resničen in ga ne da nobena droga, tabletka, prašek ali alkohol. Mislim, da takrat. Prvo leto sem bil zelo prestrašen. A otroci so me izpolnili, moje življenje je polnejše, bolj ustaljen sem, bolj prisoten, zadovoljen.«