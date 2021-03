Naježili se boste ob teh besedah Balaševićeve vdove (VIDEO)

Dober teden dni po smrti legendarnega kantavtorja iz Novega Sadase je oglasila vdova, njegova velika ljubezen. Balašević je o svoji ženi večkrat rekel, da je njegovo življenje dobilo smisel šele, ko jo je spoznal.»Živimo v čudnih časih. Tisto, kar je vsak dan daleč, se zdi še dlje. Tisto, kar nam je blizu, pa nam je še bližje,« je povedala v videu ob mednarodnem dnevu maternega jezika. »V kaosu tega izkrivljenega ogledala pandemije in absurda, kdo smo mi, če ne stremimo k vrednotam? Najglobljim, tistim, ki segajo do naših korenin, nas s šepetom spominjajo, kdo smo.« Na koncu je povedala še, da ji je bilo v čas ob dnevu maternega jezika spregovoriti nekaj besed, tistih iz najglobljih kotičkov duše. Olivera in Đorđe sta se poročila leta 1981, njuni otroci pa so hčeriinter sinBalašević, ki je imel resne zdravstvene težave že lani,, star 67 let. Njegovega pogreba, ki je bil sicer v družinskem krogu, se jeBalaševiću v spomin so prižigali sveče po več mestih nekdanje Jugoslavije, tudi v Ljubljani in Mariboru, kjer je živel nekaj časa po razpadu skupne države.