Cecin sin udaril po Balaševiću, Jelena Karleuša mu je zaprla usta

Srbska pevkase je burno odzvala na zapis, sina svoje velike tekmice, v katerem je bil kritičen do pokojnega. Veljko je objavil posnetek koncerta, ki ga je imel Balašević v Zagrebu, na katerem je zbrane nagovori: »Običajno pojem v svojem maternem hrvaškem jeziku, vendar je en problem, govorim neko izkrivljeno različico hrvaščine, tj. srbščino.«Ob tem je Veljko zapisal: »Srbi po stari prekleti navadi sami po sebi ščijemo! Zato nas ne spoštujejo, zato smo vedno mi krivi in , ​oprostite izrazu, nas lahko je** vsakdo, ki ima pet minut. Kdor žali tvoj narod, si ne zasluži nobene omembe, nobenega spomina. Katerega Hrvata bi podprli, če bi prišel v Srbijo in povedal, kar je rekel pokojni kantavtor gospod Balašević? Vprašajte se, ali ste normalni je**mti in koliko obrazov imate.«Cecin sin je s tem zapisom naletel na nekatere ostre komentarje, saj jih ni veliko, ki ne bi marali Balaševića. Tudi Jeleni Karleuša Veljkova objava ni bila všeč, vrnila mu je z ostrimi besedami: »Đorđe Balašević je veliki srbski sin, veliki jugoslovanski sin! Lik, ki je šarmantno, inteligentno in duhovito spravljal ob živce vse malomeščane in lažne domoljube s tega območja. Ljubljen in cenjen od Vardarja pa do Triglava. Veljko Ražnatović je sin vojnega zločinca in kriminalca, človeka, ki je črn madež v srbski zgodovini in sramota tega ljudstva. Ne dovolim, da se tako oskruni ime Đorđeta Balaševića! Ne dovolim!!!«