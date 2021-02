Zadnje ure Balaševića: zdravniki so neutolažljivo jokali

Dva dni po njegovi smrti in na dan njegovega pogreba so v javnost prišle še nekatere podrobnosti zadnjih ur življenja legendarnega srbskega kantavtorjaBalašević je umrl v petek na infekcijski kiniki v Novem Sadu, kamor so ga sprejeli tri dni prej zaradi pljučnice. Njegovo stanje je bilo relativno dobro, zdravniki so ga nameravali premestiti na oddelek za pljučne bolezni v Sremski Kamenici. V petek pa se mu je zdravje nenadoma poslabšalo zaradi predhodnih kroničnih zdravstvenih težav, pa tudi zaradi okužbe z novim koronavirusom. »Zdelo se je, da je okreval, nato pa se je začel dušiti. Dali so mu respirator, a tudi to ni pomagalo ...« je za srbske medije povedal vir, ki je blizu družini., so ga zdravniki oživljali skoraj dve uri in pol. »Imel je manj kot 50 utripov srca na minuto. Zdravniki so mu takoj vstavili srčni spodbujevalnik, a se je po pol ure srce ustavilo,« je vir še povedal za Kurir. Ravna črta se ni premikala in čeprav je bilo vsem jasno, da so ga izgubili, niso prenehali. Dodajali so še in še adrenalina, a so morali na koncu priznati, da je smrt vzela legendarnega glasbenika. Jokali so še več ur zatem, poročajo srbski mediji.Preden so ga premestili na intenzivno nego je bila njegova želja, da sliši svojo veliko ljubezen, ženo Olivero, s katero sta bila poročena štiri desetletja.Balašević je bil pred tem 10 dni neuspešno zdravljen doma. Konec leta 2019 je doživel srčni infarkt, nato pa je moral prestaviti več koncertov. »Štiri dni sem bil v bolnišnici. Rekli so mi, da bom lahko tekel, vendar ne verjamem. Ne sprašujte me, če sem v redu, ker ne bom nikoli več v redu, ker sem star 100 let. Upam pa, da bom lahko nadaljeval tam, kjer smo končali, in da nekaj časa še ne bom dobil ulice v Novem Sadu,« je tedaj prek facebooka sporočil svojim sledilcem.