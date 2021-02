Balaševićev sin po smrti očeta: To je bila edinstvena ljubezen

Po smrti legendarnega glasbenika, za katerim žaluje celotno ozemlje nekdanje Jugoslavije, je Večernji list objavil izpoved njegovega sina. Profesionalni MMA borec je pred časom spregovoril o ljubezni med staršema, očetom Đorđem in mamoNjuna ljubezen je bila nekaj posebnega, to potrjuje tudi zgodba o tem, kakšna je bila njegova poslednja želja pred smrtjo: da po telefonu samo še enkrat sliši ženin glas. »Ljubezen mojega Đolje in Olje je edinstvena. To ne obstaja nikjer drugje na svetu. Mama mi je vedno govorila, da bomo tudi mi edinstveni. Vedno je možnost, da smo sijajni ljudje,« je dejal 27-letni Aleksa, ki je tudi dodal, da ni le sin znanega, temveč tudi velikega človeka.Mnogi menijo, da Balaševićev opus nikdar ne bi bil tako bogat, če mu ne bi leta 1979 poti prekrižala Olivera. Veliko je bilo že napisanega o njuni veliki ljubezni, ki bi jo morala letos kronati s 40. obletnico poroke. Pisal je pesmi zanjo, ona ga je oboževala do zadnjega diha. Bila sta eden najtrdnejših parov na sceni.Spoznala sta se ob koncu 70. let, v Novem Sadu. Olivera je bila študentka, Đorđe je že snemal albume. Bila je državna reprezentantka v gimnastiki, a ker je že bila noseča, ni mogla na olimpijske igre 1980 v Moskvo. Ena prvih pesmi, ki jo je Đorđe napisal zanjo je bila Provincijalka, v kateri opisuje, kako se je zaljubil v dekle iz Zrenjanina. Pozneje je pogosto govoril o tem, kako je njegovo življenje dobilo smisel šele, ko je spoznal njo in vse da od prvega srečanja nista bila nikoli razdružena za več kot dva dni.Januarja 1980 se jima je rodila hči, kmalu za tem še druga hčerka, leta 1994 pa se jima je nato rodil še sin Aleksa.