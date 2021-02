Balaševića pokopali ob igranju njegovih pesmi, na pogrebu tudi Janković

Na novosadskem pokopališču Novo groblje so danes ob 13. uri v ožjem družinskem krogu pokopali srbskega kantavtorja. Pogreba sta se udeležila tudi ljubljanski županin novosadski župan. V Novem Sadu so razglasili dan žalovanja. Vučević je ob tem povedal, da je to »težak trenutek tako za družino Balašević kot tudi za vse mesto, državo in regijo. Novi Sad ne bo več isti po njegovi smrti.«Kot poročajo srbski mediji, so Balaševića k zadnjemu počitku položili ob igranju pesmi Olivera. Na željo njegove družine mediji na pogrebu niso bili prisotni. Od kapele do groba so tamburaši igrali še njegove pesmi Mater vetru, Mala riđa in Sin jedinac. Na pogrebu so bili poleg obeh županov samo še člani najožje družine, med njimi vdova, hčeriinter sinBalašević, ki je pred leti nekaj časa živel v Mariboru, je umrl 19. februarja v 68. letu starosti na infekcijski kliniki v Novem Sadu, kamor so ga sprejeli tri dni prej zaradi okužbe pljuč.