Meghan Markle je zgrožena odšla s sestanka

V predbožičnem času s kraljevih dvorov dežujejo božične voščilnice. Tej tradiciji ostajata zvesta tudi princ Harry in Meghan Markle, ki sta na takšen način voščila med prvimi in znova dvignila veliko prahu.

Vojvoda in vojvodinja Susseks sta poleg kolaža aktivnosti, ki sta se jih udeležila v iztekajočem se letu, po dolgem času objavila fotografijo njunih otrok, prav ta je sprožila val kritik v smislu, da na njej sploh nista princ Archie in princesa Lilibet ter da gre za slabo zmontirano zlepljenko.

Ostre oči so na voščilnici našle veliko nepravilnosti. FOTO: X

Kaj vse so natančne oči našle, smo pisali tukaj: Na spletu je završalo: To nista Harryjeva otroka!

Kakorkoli že, Harry in Meghan sta tudi v predbožičnem času deležna nemalo kritik, kar pa ene članice britanske kraljeve družine zagotovo ne preseneča, saj je od vsega začetka vedela, da Meghan ni iz pravega testa za življenje na dvoru.

Potem ko jo je princ Harry namreč zaprosil za roko, je nekdanja igralka takoj potrkala na vrata največjega profesionalca kraljeve družine, a ni pustila dobrega vtisa.

Koga ni očarala?

Gre za princeso Anne, edino hčerko pokojne kraljice Elizabete II. in sestro sedanjega kralja.

Ona naj bi bila strah in trepet družine, saj ne prenaša nedela in neodgovornosti. Stara je 74 let, je ena najaktivnejših članic kraljeve družine in pri ljudeh zelo priljubljena.

Glede na to, da je profesionalka v svojem delu, ni nenavadno, da se je Megan Markle k njej obrnila po pomoč. Po besedah kraljevega strokovnjaka Neila Seana je Anne že po prvem srečanju vedela, kaj bo sledilo v prihodnosti.

»Ona ne prenaša neumnosti. Tako kot jih ni njen oče, pokojni vojvoda Edinburga. Ko se je Meghan pridružila družini, se je obrnila na Anno, ta ji je dala modre nasvete,« je povedal Sean in dodal, da se je najpomembnejši glasil, da je življenje na dvoru garanje.

»Anne je to ponavljala kot mantro. Ona je vedno poudarjala, da je to delo. Da se moraš pojaviti pravočasno, da se moraš na obiske pripraviti in da moraš resno jemati dolžnosti.

Poudarila je še, da se je treba z dobrodelnimi organizacijami poistovetiti in se vanje vživeti,« piše Daily Record.

Megan naj bi s prvega sestanka odšla zgrožena, princesa pa je takoj vedela, da se ne bo dobro vklopila v kraljevo življenje in da bo njena doba v Firmi kratka.

Le dve leti kasneje sta Harry in Meghan odšla v Združene države Amerike.