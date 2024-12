Na spletu je završalo: To nista Harryjeva otroka!

V navadi je, da kraljevi pred božično-novoletnimi prazniki objavijo in tistim, ki so jim zaželeli vse dobro, tudi pošljejo voščilnice, ki jih tradicionalno krasijo njihove fotografije. Čeprav sta se odločila, da ne bosta več delala za monarhijo, pa sta takšno voščilnico letos objavila tudi princ Harry in njegova žena Meghan.

Gre pravzaprav za kolaž fotografij, posnetih na najbolj odmevnih dogodkih, ki sta se jih vojvoda in vojvodinja Susseška letos udeležila, mednje pa sta umestila tudi eno družinsko. Ta naj bi oboževalce razveselila, po dolgem času sta se zakonca namreč odločila, da z javnostjo delita utrinek iz zasebnega življenja, a zgodilo se je ravno nasprotno, fotografija, na kateri je mogoče videti petletnega Archieja, njegovo tri leta staro sestro Lilibet ter dva štirinožna družinska člana Susseških, je na družabnih omrežjih povzročila ugibanja, ali je sploh resnična.

Opazili mnogo napak

Spletni uporabniki so namreč na njej opazili nemalo nepravilnosti in nenavadnih podrobnosti. Med njimi trinogega psa ob levem robu fotografije, pa Archieja, ki je oblečen povsem enako kot na eni od fotografij, ki sta jih zakonca objavila lani, še posebej pa jih je zmotila izredno slaba kakovost fotografije, še posebej v primerjavi z drugimi, ki sestavljajo praznični kolaž.

»Videti je, kot da Archie v dobrem letu ni zrasel niti centimetra in je skoraj enako visok kot njegova dve leti mlajša sestra,« je denimo opazil eden od spletnih uporabnikov in ni bil edini: »Kako je mogoče, da je Lilibet enako visoka kot Archie? In kje je preostanek njenih las? Meghan je nedolgo nazaj dejala, da ima tako dolge, da na njih skoraj sedi.«

Nekateri so celo prepričani, da na fotografiji sploh nista Archie in Lilibet, ampak sta Harry in Meghan za fotografiranje otroka najela, spet drugi menijo, da je posnetek povsem neresničen in v celoti ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. Zakonca Sussex se na obtožbe za zdaj nista odzvala.