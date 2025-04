Skupina Mi2 izdala vinilno ploščo Črtica: legendarni album se vrača

Skoraj tri desetletja po tem, ko je slovenska glasbena scena prvič zaslišala pesem Črtica skupine Mi2, se njihov prvenec vrača – tokrat v obliki vinila. Album »Črtica«, ki je luč sveta ugledal leta 1997, bo znova zaživel, in sicer na posebnem dogodku v Klubu Daktari.

Prva »črtica« slovenske rock zgodbe

Ko se je leta 1995 v Rogatcu in okolici zbrala skupina glasbenikov, si najbrž niso predstavljali, da bodo že dve leti kasneje s svojim albumom »Črtica« postavili temelj ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock zgodb. Izšla je najprej na CD-ju in kaseti, zdaj pa se vrača v elegantni analogni obliki – na vinilni plošči, ki v teh časih doživlja pravi preporod.

FOTO: Press

Vinilna izdaja albuma »Črtica« vsebuje kultne skladbe, kot so »Nategni pobegni«, »Črtica«, »Tehno pubec«, »Bilečanka« in številne druge, ki so za marsikoga predstavljale zvočno kuliso mladosti ter prvinsko energijo novovalovskega rokenrola.

Dogodek s spomini in ekskluzivami

Na četrtkovem dogodku v Daktariju bodo prisotni člani skupine Mi2, program pa bo povezoval priznani glasbeni novinar in voditelj Jure Longyka, dolgoletni spremljevalec slovenske glasbene scene in promotor njenega zvena na nacionalnem radiu.

Obiskovalci bodo imeli ekskluzivno priložnost pridobiti recenzijske izvode vinila ter album tudi kupiti – dragocen kos za vse zbiratelje in ljubitelje domačega roka.

Poleg tega pa bo dogodek predvsem priložnost za obujanje spominov.

FOTO: Press

Dirnbeg: »Črtica je del naše glasbene zgodovine«

Ob tej priložnosti se je oglasil tudi Jernej Dirnbek - Dimek, član Mi2, ki je o ponovni izdaji povedal: »Odličen občutek je, ko se po skoraj tridesetih letih, odkar smo lahko na radijskih postajah prvič slišali našo Črtico, v rokah znajde istoimenski vinil. Priznam, da sam tega albuma že dolgo nisem poslušal. No, zdaj sem ga z veseljem položil na gramofon in me je prav prijetno presenetil. Je del naše glasbene zgodovine in izdaja, ki je tlakovala marsikateri prihodnji korak zasedbe Mi2.«