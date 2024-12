Razlog je malo žalosten: na božični večerji kralja Karla več gostov kot kdaj prej

Očitno bo letošnje božično praznovanje kraljeve družine največje doslej.

Kot poroča britanski Daily Mail, sta se kralj Karel III. in njegova žena kraljica soproga Camilla odločila, da bosta pripravila veliko družinsko srečanje, za kar so mediji izvedeli po zaslugi princa Williama, ki je povedal, da se posebej veseli, da bo prihajajoče praznike preživel v družbi kar 45 članov družine.

Med tistimi, ki bodo prvič prisotni na božičnem praznovanju kraljeve družine, je kraljev pastorek Tom Parker Bowles, ki je razkril, da bo božič preživel s svojima dvema otrokoma, Lolo in Fredericom, prav v Norfolku.

To ni običajno za 49-letnega britanskega kritika hrane in avtorja, ki je doslej vsak božič preživel pri svoji bivši ženi Sari Buys.

»Zadnjih 15 let sem božič preživel enako, najprej sem bil na kosilu pri bivši ženi, potem sem ves dan preživel doma v trenirki, zvečer sem šel v pub na govedino in zelo se veselim nekoliko drugačnega praznovanja letos,« je razkril Parker Bowles.

A na kraljevem dvoru ni prostora za trenirke. Nasprotno, pravila oblačenja so zelo stroga. Vsi moški nosijo svečana oblačila, od žensk pa se pričakuje, da se večkrat na dan preoblečejo, je pojasnila bivša kraljičina garderoberka Angele Kelly.

Sin kraljice iz njenega prvega zakona pravi, da ne pozna podrobnosti, vendar je o nekaterih stvareh obveščen.

»Vem, da bodo postregli s puranom in ohrovtom ter da bomo šli v cerkev. In rekli so mi, da moram obvezno prinesti obleko,« je dodal povabljenec in zaupal razlog, zakaj bo prelomil dolgo božično tradicijo:

»Mama me je prosila, naj pridem, saj že dolgo skupaj nismo skupaj preživeli teh dni. Omenila je še, da je to, da jih preživljamo ločeno, zanjo vsako leto težje,« je dodal.

Ugibal je, da je eden od razlogov zagotovo tudi njeno zdravstveno stanje, ki je bilo v zadnjih tednih slabše kot običajno.

»K delu se je vrnila prej, kot bi se smela, a je dobro. Močno voljo ima in nikoli ne obupa, takšna je bila vedno,« je dejal.

Medtem ko bo kraljev pastorek prvič prisoten na božičnem kosilu, princa Harryja na tem dogodku ne bo. On, Meghan Markle in njuna otroka, Archie in Lilibet, bodo ostali v Kaliforniji.

Mama vojvodinje, Doria Ragland, bo najbrž edini član družine, ki bo z njimi med rezanjem purana. Prav tako se kraljevi družini ne bodo pridružili kraljev brat princ Andrew, njegova bivša žena Sarah Ferguson in njuni hčerki princesa Beatrice ter princesa Eugenia.

Po še enem škandalu s kitajskim vohunom sta se vojvoda in vojvodinja Yorška odločila, da bosta božič preživela v rezidenci Royal Lodge, njuni hčerki pa bosta z moževimi družinami.

Znano je, da bodo vsi člani kraljeve družine ta dan, kot se spodobi, praznovali v skladu s kraljevo tradicijo.

Ta med drugim vključuje izmenjavo daril na božič, svečano večerjo in tradicionalno božično kosilo ter, seveda, skupni obisk cerkve.