Še en škandal Meghan Markle? Za njene luksuzne torbice v vrednosti 840 evrov le par centov delavcem

Ko je Meghan Markle to poletje objavila, da vlaga v znamko luksuznih torbic, ki je priljubljena med hollywoodskimi zvezdnicami, je poudarila, da so »etični standardi« podjetja »izjemno pomembni«. Vendar pa raziskava, ki jo je izvedla medijska skupina Daily Mail, kaže šokantne stopnje izkoriščanja delovne sile pri tej znamki.

Čeprav se dizajnerske torbe znamke prodajajo za več kot 700 funtov, kar je okoli 840 evrov, delavke, ki jih izdelujejo v oddaljenih, podeželskih območjih Ruande, zaslužijo pod 20 centov na uro, kar je celo pod pragom »skrajne revščine« Svetovne banke.

Povečala prodajo

Meghanina javna podpora »neverjetnemu« podjetju je bila ključna za povečanje prodaje, še posebej, ko so jo lani videli z eno od torb med večerjo s princem Harryjem. Ustanovitelji znamke pravijo, da je to vodilo do najbolj dobičkonosnega trenutka v zgodovini njihovega podjetja.

Visoke cene, nizke plače delavk

Čeprav so delavke, ki izdelujejo torbe v Ruandi, ponosne na svojo obrt in hvaležne za to delo, jih veliko zahteva povišanje plač, saj so njihovi zaslužki minimalni v primerjavi s cenami torb, ki se prodajajo na zahodnem trgu.

Nejasna komunikacija in obtožbe o goljufiji

Podjetje je prej trdilo, da svojim delavkam izplačuje »500-700 odstotkov višje plače od državnega povprečja v Ruandi«, vendar so to trditev odstranili s spletnega mesta, potem ko je raziskava razkrila neskladje med ceno torb in plačami delavk. Po tem so odvetniki pojasnili, da je bila sprememba narejena »z namenom izboljšanja komunikacije«.

Zdravstveni in življenjski pogoji delavk

Delavke v Ruandi živijo v skromnih razmerah, pogosto v majhnih hiškah s pločevinastimi strehami. Zaradi težkih razmer številne ženske upajo, da se bodo njihovi zaslužki povečali, če se bo poslovanje znamke še naprej širilo.

Meghan in njena znamka se soočata s kritikami, predvsem zaradi načina, kako uporablja podobe delavk v oglasih, medtem ko same delavke sploh niso bile seznanjene s tem. Kritiki menijo, da je uporaba teh žensk za promocijo luksuznih izdelkov »neetična« in kaže na »izkoriščanje«, poroča ona.telegraf.rs.