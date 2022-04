Med snemanjem živeli v Clooneyjevi vili

V 90. letih in na začetku tega tisočletja je bila ena najbolj dobičkonosnih hollywoodskih zvezdnic, katere ime je zagotavljalo polne kinodvorane in blagajne. Nato pa je Julia Roberts izginila iz soja medijskih žarometov in je hollywoodski blišč raje zamenjala za odmaknjeno, umirjeno družinsko življenje.

V zakonu z Dannyjem Modrom so se ji rodili dvojčka Phinnaeus in Hazel ter tri leta mlajši Henry.

»Nase gledam kot na gospodinjo. Sem mati in žena,« je povedala, a dodala, da bi se kljub ljubezni do tovrstnega življenja vseeno spet vrnila pred filmske kamere, če bi se ji scenarij zdel vreden tega. »Če bi menila, da je film dovolj dober, bi ga vsekakor posnela.«

Omejila se ni na le en filmski žanr. Lepotico z nalezljivim nasmehom smo namreč gledali tako v romantičnih komedijah in dramah kot v trilerjih in akcijah, čeprav se nam je morda najbolj prikupila prav v ljubezenskih zgodbah. In prav s to se vrača na velika platna.

»Že dolgo, predolgo nisem igrala v zabavni romanci. A ne, ker si tega ne bi želela. Če bi mi prišla pod roke ljubezenska zgodba, ki bi bila po kakovosti in humorju na nivoju filmov, kot sta bila Notting Hill ali Moj bivši se poroči, ne bi omahovala niti za trenutek. A do sedaj, ko sem prebrala scenarij Ola Parkerja, me pač ni nič dovolj pritegnilo.« Pri čemer je še dodala, da je postala še strožji kritik zaradi svojih treh otrok.

»V enačbo sem ob dovolj dobrem scenariju morala dodati še nove spremenljivke. Upoštevati sem morala tudi delovne obveznosti moža, poletne počitnice in šolski urnik otrok. Ni šlo več le zame in moje želje.« Zato je bila zdaj voda na mlin njenih oboževalcev tudi, da gresta njena starejša otroka jeseni na univerzo, »želim jima pokazati, da sem ustvarjalna in da s svojim časom delam nekaj koristnega. Nekaj, kar ima pomen.«

V prihajajoči romantični komediji Ticket to paradise izpod peresa Ola Parkerja, ki je vihtel tudi režijsko taktirko, je Julia igralske moči spet združila s stanovskim kolegom in tudi sicer dobrim prijateljem Georgeem Clooneyjem.

Na velika platna se vrača z romantično komedijo. FOTO: Press Release

»Ko sem prebrala scenarij, sem vedela, da lahko ta film resnično uspe le z Georgeem,« in očitno je tako ocenil tudi Parker. Pri tem pa si oskarjevka ni mogla kaj, da se ne bi spomnila njunega snemanja Oceanovih 12 izpred osemnajstih let. »Celotna igralska zasedba je živela v njegovi vili ob italijanskem jezeru Como. Tedaj sem bila tudi že noseča in vsi so ravnali z menoj, kot bi bila iz stekla. Pri vsem so mi pomagali. George mi je dodelil spalnico v prvem nadstropju, saj niso želeli, da bi noseča morala premagovati stopnice. Če bi lahko, bi me zavili v vato.«