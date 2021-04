Macaulay Culkin ni več sam doma

Preden se je zaljubil v Brendo, je bil v dolgoletnem razmerju z Milo Kunis. FOTO: Marcel/x17agency.com

V vozičku ne bosta več vozila mačke, ampak svojega sinka. FOTO: Theimagedirect.com

Macaulay je bil med letoma 1998 in 2002 poročen z igralko Rachel Miner, nato pa se je zaljubil v brhko Milo Kunis, s katero sta se imela rada devet let do 2011. Brenda pa je bila prej v resnem razmerju s Traceom Cyrusom, bratom pevke Miley Cyrus, s katerim sta bila celo zaročena, a jima je leta 2012 dokončno odklenkalo.

Kot otrok je nizal filme drugega za drugim. Pri rosnih desetih letih se je s filmom Sam doma namreč že lahko postavil ob bok, ki je veljala za čudežno malo miss sedme umetnosti, bil pa je celo prvi otroški igralec, ki mu je z enim samim filmom uspelo odebeliti bančni račun za okrogel milijon.Zato jelahko skoraj upravičeno pri komaj 14 letih dejal, da je izčrpan, in je filmu za debelo desetletje obrnil hrbet. A čeprav je po letu 2003 spet začel kukati iz sence, si vročine medijskih žarometov, kakršna je nanj sijala v otroških letih, ni več želel. »Rišem in slikam. Pišem. V glavnem zabušavam,« je sredi svojih tridesetih let priznal, da je polovično že kar v pokoju. A zgolj polovično. Vsake toliko je spet stopil pred kamere, nazadnje pred štirimi leti za film Changeland.Dežela sprememb. Kot se je izkazalo, si projekta s primernejšim naslovom skoraj ne bi mogel izbrati, saj mu je film v resnici postavil življenje na glavo in mu ga spremenil, kot si Macaulay verjetno ni znal niti predstavljati. Na snemanju je namreč spoznal, seksi igralko tajskih korenin, v kateri je našel sorodno dušo.»Tega nisem pričakoval,« je o kemiji, ki je stekla med njima, dejal, zvezdnikov prijatelj in režiser usodnega filma. Podobno kot nihče ni vedel, da je njuna ljubezen zdaj obrodila sad. Ja, Macaulay Culkin nikoli več ne bo sam, postal je namreč očka!Tako Macaulay kot Brenda, ki je pot v svet filma začela na otroškem Disneyjevem programu, dobro poznata breme (prezgodnje) slave in neznosnost vročine medijskih žarometov. Zato sta se hitro našla v točki, da želita svojo zasebnost tudi ohranjati zasebno, in tako marsikdo niti vedel ni, da so se med njima že pred štirimi leti rodila nežna čustva.»Najino razmerje je super. Ne maram govoriti o zasebnem življenju, toda vse je čudovito in neizmerno sem srečna,« temnolaska vseeno ni mogla zadržati vznemirjenja ob zaljubljenosti, podobno kot ji je skoraj zmanjkalo besed, s katerimi bi opisala moškega, ki ji je spodnesel tla pod nogami. »Ne moreš biti v njegovi bližini in ne biti srečen. Ljudje niso povsem doumeli, kako neverjetno prijazen, zvest, sladek in pameten je. To, kar ga dela tako posebnega in izjemnega, je, da je preprosto on. Natanko ve, kdo je, in mu je to absolutno v redu. V mojih očeh skoraj ni bolj seksi lastnosti,« je opevala svojega– tako igralcu pravijo njegovi bližnji –, on pa o srčni izbranki vselej govori kot o svoji dami.Leta 2017 sta se zaljubila. Dve leti pozneje je Culkin izdal njune načrte, da zaživita pod skupno streho. »Ustvaril sem si lepo življenje. Imam to čudovito družinico – luštno dekle, prikupnega psa in mačko. Vselila se bova skupaj.« Čeprav to sobivanje ne pomeni zgolj njiju dveh, družbo jima namreč dela pravi mali živalski vrt. Ob dveh mačkah Apple (Jabolko) in Dude (Frajer) imata tudi ribico Cinnamon (Cimet), psa Pando, modrega papagajčka Nacha, ki pa mu Culkin pravi kar Mačo, »živalim rad dajem imena, kot bi bil še vedno star pet let«. In očitno jima je ta živahni hišni direndaj tako ustrezal, da sta že lani začela razmišljati tudi o otroku.»Ogromno vadiva. Seveda pa loviva tudi tiste prave trenutke. Nič namreč ne vzburi tako močno kot tvoja izbranka, ko vstopi v sobo in te obvesti, da ovulira,« je februarja lani igralec malce šaljivo omenil, da si želita otroka. A je potem utihnil. Nikakršnih namigov o osnovanju družine več. Niti z besedico nista črhnila, da se je seme prijelo in sta v blaženem pričakovanju. Vse do zdaj, ko se je po hiši že razlegel jok novorojenčka.»Preč sta od sreče,« je izdal vir in dodal, da sta zaljubljenca že prejšnji teden pozdravila fantiča, težkega dobrih 3100 gramov. Poimenovala pa sta ga, v spomin in poklon Macaulayjevi sestri, ki je v tragični avtomobilski nesreči umrla leta 2008, stara le 29 let.