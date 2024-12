Kralj Karel III. se je odločil končati dolgoletni spor

Kralj Karel III. se je v duhu prihajajočih praznikov odločil končati dolgoletni spor z bratom, princem Andrewom.

Po poročanju britanskega medija Express ga je povabil na božično druženje v Sandringham, s čimer želi monarh poudariti pomen družinske složnosti.

Brata sta si sicer že dlje časa v laseh glede rezidence Royal Lodge v Windsorju, ki je Andrew kljub zahtevam kralja noče zapustiti, poznavalci dogajanja na dvoru pa menijo, da bi princ povabilo moral sprejeti in tako stopiti korak proti spravi z bratom, ki se bori z rakom, kar ga je nedvomno spodbudilo k temu, da bi zgladil družinske zamere.

Božična sprava in pretekli spori

Povabilo Andrewa je prišlo dokaj nepričakovano, saj je kralj pred časom bratu ukinil tako finančno podporo kot osebno varovanje.

V ozadju spora so tudi obtožbe na račun druženja princa Andrewa s spolnim predatorjem Epsteinom in se je še zaostril zaradi kraljevih poskusov, da bi, kot že rečeno, brata izselil iz rezidence Royal Lodge in ga preselil v skromnejšo kočo Frogmore, kar je princ zavrnil.

Koča Frogmore. FOTO: Profimedia

Kralj je bil zato primoran sprejeti drastične ukrepe, med drugim naj bi skušal brata k selitvi pripraviti tako, da je naročil iz rezidence odstraniti nekaj kosov pohištva in drugih, za bivanje nujnih predmetov.

Royal Lodge FOTO: Profimedia

Čeprav je povabilo znak sprave, ostaja Andrew brez finančne podpore, je zapisano v novi knjigi Karel III: Novi kralj. Novi dvor. Zgodba iz ozadja, (Charles III: New King. New Court. The Inside Story), avtorja Roberta Hardmana.

Kako se bo zadeva z Royal Lodge razpletla, ni znano, tuji mediji pa poročajo, da princ Andrew od afere z Epsteinom nima veliko prijateljev in da v nekdanjih krogih, kjer se je gibal, ni dobrodošel, zato veliko časa preživi sam v rezidenci, kjer živi tudi njegova bivša žena Sarah Ferguson, in obiskuje neformalne dogodke.

Andrew Lownie, ki piše biografijo o družini York pravi, da osramočeni princ dneve polni z igranjem golfa, gledanjem filmov in išče načine, kako zaslužiti denar.