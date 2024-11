Valižanska princesa spet med ljudmi (Suzy)

Začelo se je že oktobra, ko je povsem nepričakovano skupaj s princem Williamom obiskala družine žrtev napada z nožem v angleškem Southportu. Ni bilo presenetljivo, da je mama treh otrok za prvi javni nastop po zaključku kemoterapije izbrala prav to priložnost, saj so v julijskem napadu umrle tri deklice.

Pretekli konec tedna je princesa Catherine skupaj z nekaterimi člani kraljeve družine obeležila dan spomina. Ob slovesnosti je bila resna in zadržana, vendar iskriva v pogovoru z drugimi. Mnogim ni ušlo, da si zakonca veliko pogosteje izkazujeta nežne poglede in celo dotike, katerim se sicer na javnih prireditvah precej izogibata. William, ki si pušča brado, je budno pazil na ženo, ji polagal dlan na križ ter jo spremljal vsepovsod, ko sta si v Royal Albert Hall skupaj s kraljem Karlom III. in njegovo sestro, princeso Anne, ogledala prireditev.

Naslednji dan je javnost lahko videla, kako je žena prestolonaslednika z balkona vladne stavbe, kot narekuje tradicija, spremljala slovesnost ob spominu na žrtve vojn. Na slovesnosti v središču Londona se je zbralo več deset tisoč vojnih veteranov in civilistov, kralj Karel III. je, tradicionalno oblečen v uniformo kraljeve mornarice, prvi položil venec pred spomenik na Whitehallu, ki je posvečen žrtvam v Združenem kraljestvu in drugih državah Commonwealtha v obeh svetovnih vojnah ter britanskim žrtvam poznejših vojn.

Senior members of the Royal Family, lead by King Charles III, attend the Remembrance Day Parade at The Cemotaph on Whitehall to pay their respects to the fallen of armed conflict. Pictured: catherine princess of wales,catherine duchess of cambridge and cornwall,catherine middleton,kate middleton,sophie duchess of edinburgh,sophie rees-jones Ref: BLU_S8032079 101124 NON-EXCLUSIVE Picture by: Robin Nunn-IPA/POOL supplied by Splash News/SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights, No United Kingdom Rights,Image: 932992799, License: Rights-managed, Restrictions: -GBR, Model Release: no, Pictured: catherine princess of wales,catherine duchess of cambridge and cornwall,catherine middleton,kate middleton,sophie duchess of edinburgh,sophie rees-jones