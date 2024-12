Resnica o zdravju kraljice Camille: klesti svoje obveznosti

Letošnje leto je bilo za britansko kraljevo družino polno izzivov. Potem, ko sta za rakom zbolela kralj Karel III. in valižanska princesa, je zdravje izdalo še kraljico Camillo.

Ta je zaradi vnetja pljuč, ki jo je doletelo v začetku prejšnjega meseca, morala spremeniti urnik obveznosti, tako je manjkala na nekaj pomembnih dogodkih, kot je denimo dan spomina v začetku meseca novembra, urnik je spremenila tudi ob trenutnem obisku katarskega šejka Tamima bin Hamad al-Thanija in njegove žene v Veliki Britaniji.

Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo prisotna na paradi konjske garde v čast visokega obiska, sta jo ob tej priložnosti nadomestila princ William in Kate Middleton. Kajti kot so sporočili iz palače, bi lahko stanje na mrazu in vožnja s kočijo ogrozila zdravje kraljice soproge.

Ta je bila na državniškem kosilu s prvim parom arabske dežele in se je udeležila državniškega banketa, kamor sta bila presenetljivo povabljena tudi zakonca Beckham in kjer je zaupala, da je bilo njeno vnetje v bistvu ena od oblik pljučnice, ki jo je povzročil virus in ne bakterija, najbrž pa se je okužila med kraljevo turnejo po Avstraliji in Samoi, piše Mirror.

Zaradi utrujenosti bo izpustila nekaj drugih z obiskom povezanih dogodkov, je pa predvideno, da bo ob upoštevanju priporočil zdravnikov sodelovala pri njegovem zaključku.

Kaj se dogaja?

Palača Buckingham je v začetku prejšnjega meseca sporočila, da je kraljica zbolela za vnetjem pljuč in kasneje, da jo še pesti izčrpanost.

»Diagnoza ostaja enaka, vendarle kraljica upošteva zdravniške nasvete, med drugim, naj si za okrevanje vzame več časa, kot je sprva nameravala,« še piše v izjavi palače, čeprav se je monarhinja kmalu po dnevu spomina udeležila dogodka The Booker Prize Foundation, kjer je povedala, da se počuti veliko bolje, jo pa še vedno muči kašelj.