Obscen znesek: končno znano, koliko je Britance stalo kronanje kralja Karla

Kronanje kralja Karla III. in kraljice soproge Camille lanskega leta je britanske davkoplačevalce stalo 86 milijonov evrov. Ampak znesek se ne more primerjati s kronanji Karlovih predhodnikov, ki so bila, glede na novo vladno poročilo, veliko razkošnejša.

Ekstravagantni spektakel se je odvijal 6. maja lani, predvajale so ga televizije po vsem svetu, na ulicah Londona se je zbralo na tisoče ljudi, v živo si ga je v katedrali Westminster ogledalo približno veliko svetovnih voditeljev in znanih oseb.

Samo obred v katedrali je stal več kot 60 milijonov, več kot 20 jih je bilo namenjenih varovanju.

Kralj Karel je med obredom nosil krznena in žametna obredna oblačila in sedel na 700 let starem prestolu za kronanje. Na glavo so mu poveznili z dragulji okrašeno krono Sv. Edwarda.

Dogodek naj bi izražal britansko identiteto in je bilo prvo kronanje po letu 1953, ko je bila na veliko razkošnejšem spekraklu okronana kraljeva mama kraljica Elizabeta II.

Tudi pogreb kraljice je bil mnogo dražji od kraljevega kronanja, zanj so leta 2022 Britanci namenili skoraj 200 milijonov evrov.

Zmanjšanje stroškov za kronanje je eden od korakov k modernizaciji monarhije, za kar se je zavzel kralj Karel, še preden je zasedel prestol.

Je pa vse skupaj deležno tudi kritik:

»Šlo je za ekstravaganco, ki je preprosto ne potrebujemo. Popolnoma nesmiselno zapravljanje denarja sredi krize v deželi, ki se sooča z visokimi življenjskimi stroški in visokim odstotkom revnih otrok,« je za The Guardian povedal Graham Smith, ki se zavzema za odpravo monarhije in ustanovitev republike.

»Kadar si otroci v šoli ne morejo privoščiti kosila, je zapraviti toliko denarja za parado obsceno,« navaja Express.co.uk.