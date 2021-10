Kmetici (53) so se v šovu posmehovali, a ko je odprla usta ... (VIDEO)

Ko je 53-letna Jacqueline Faye prišla na oder šova The X Factor, so se ji posmehovali.



Simpatična kmetica iz Oxfordshira z možem dela na kmetiji in je občinstvu ter sodnikom seveda povedala več o živalih, za katere skrbi.



Po začetni nervozi in posmehu je odpela pesem You're my world, ki jo v izvirniku poje Cille Black.



Z izjemnim nastopom je vsem zaprla usta in prejela glasen aplavz navdušenega občinstva.





Komentarji: