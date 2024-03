Kate Middleton ni uspelo

Petkovo razkritje valižanske princese Catherine, da ima raka, ki ga je v čustvenem posnetku podala sama, je za hip sprožilo odpor do vseh teorij zarot, spletenih okoli njenega zdravja, zakona in življenja.

Zdelo se je, da se bo ta mlin ustavil, a občutek je varal, poroča AFP.

42-leta Kate Middleton je bila sicer po nagovoru javnosti deležna veliko podpore in sočutja z vsega sveta. Na posnetku je razkrila, da ima raka in da so ji zdravniki predlagali preventivno kemoterapijo.

Predvsem pa je v govoru, ki ga je spisala sama, poudarila, da želita z možem princem Williamom zaščititi svoje tri otroke in da kot družina v teh težkih časih prosijo za zasebnost.

Med drugim je hotela tako ustaviti vse nore teorije zarot, ki so se pojavljale okoli njene odsotnosti iz javnosti in so se še razplamtele po aferi s prirejeno družinsko fotografijo.

Toda širjenje teh, vključno z objavami, ki trdijo, da je princesa že mrtva ali v umetni komi, ostaja in priča o novi normalnosti informacijskega kaosa v dobi globokih ponaredkov, umetne inteligence in dezinformacij, ki izkrivljajo realnost.

Potem ko je bila uvedena preiskava proti trem članom osebja bolnišnice, ki so se hoteli dokopati do njenih podatkov, je bila po prepričanju novinarke časopisa The Atlantic Helen Lewis Kate dobesedno prisiljena v izjavo za javnost:

»Če ne bi storila ničesar, bi bilo vse še huje.«

Britanski tabloid Daily mail je po objavi videa zapisal: »Kako lahko sedaj živite, spletni troli?«

A glede na spletne objave jim ni preveč žal.

Veliko uporabnikov omrežja X in tiktok trdi, da je video nastal z umetno inteligenco in da gre za ponaredek.

Nekateri so ga predvajali v počasnem posnetku in svoje prepričanje, da ni pristen, utemeljevali s tem, da se trava in drevesa v ozadju naj ne bi premikali. Tretji so analizirali princesin obraz in se spraševali, zakaj vdolbina na njenem čelu, ki se jo včasih vidi, ni opazna.

»Oprostite, hiša Windsor, Kate Middleton in uradni mediji, še vedno ne kupim tega, kar prodajate,« je nekdo zapisal na omrežju X.

Seveda so se pojavile tudi dezinformacije o raku in navedbe, da bolezen sama po sebi ni usodna, je pa usodno zdravljenje s strupeno kemoterapijo.

Mnogi so skočili in začeli širiti teorijo, da ima Kate tako imenovanega turbo raka, ki je posledica cepljenje priti covidu-19. Gre za mit, ki je bil neštetokrat ovržen.

»Nobenega dokaza ni, ki bi podpiral teorijo o turbo raku,« je povedal Timothy Caulfield, strokovnjak za dezinformacije s kanadske univerze Alberta in dodal:

»Teoretiki zarot so kruti in med množicami širijo strah, napačne informacije in dvom.

Širjenje teorij zarote dokazuje, da v internetni dobi, kjer je polno napačnih informaciji, vlada kaos, podkrepljen z nezaupanjem javnosti v institucije in tradicionalne medije. S tem je degradirano delovanje znanstvenikov, ki izpostavljajo tako pomembna vprašanja, kot so zdravje in varovanje okolja.«

»Ljudje ne verjamejo več tistemu, kar vidijo in preberejo,« je pojasnila Karen Douglas, socialna psihologinja z univerze Kent.

»Ko je enkrat posejano seme dvoma, množice preprosto ne zaupajo več in ustvarijo se idealne razmere za širjenje raznih teorij.«

Nič drugače ni bilo v primeru Kate Middleton. Čeprav je palača v začetku januarja objavila, da se ta zaradi načrtovane operacije vsaj do velike noči ne bo pojavljala v javnosti, so mnogi začeli napletati zgodbice o njenem zdravju, zakonu in življenju.

Te so se še posebno razmahnile potem, ko je bila objavljena prirejena družinska fotografija na materinski dan. Tudi agencija AFP je posnetek kasneje umaknila.

Vse se je nadaljevalo ob videu, ki naj bi Kate in Williama prikazoval na trgu. Pospremili so ga komentarji, da je na njem dvojnica.

»Ko gre za tako staro in po svoje skrivnostno institucijo, kot je kraljeva družina, se hitro pojavi nezaupanje javnosti,« je povedala psihologinja in strokovnjakinja za dezinformacije Dannagal Young z univerze v Delawareju.

V tem primeru so se zadeve razrasle čez vse meje, za kar pa je po mnenju Douglasove kriva tudi toga služba za komuniciranje z javnostmi monarhije in skrivnostnost glede podajanja informacij:

»Povedano po resnici, palača bi zadeve lahko ustavila ali vsaj ublažila veliko prej.«