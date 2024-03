Z britanskega dvora prihaja žalostna novica: princesa Kate ima raka

Kate Middleton je danes, v petek, v čustvenem videu na družbenih omrežjih razkrila, da so ji diagnosticirali raka ter da je v zgodnji fazi zdravljenja. Novica, ki jo je princesa opisala kot velik šok, je prišla dva meseca po tem, ko se je začasno umaknila iz javnega življenja.

»Januarja sem prestala večjo abdominalno operacijo v Londonu in takrat so menili, da ne gre za raka,« je povedala 42-letna Kate. »Operacija je bila uspešna. Vendar so preiskave po operaciji pokazale prisotnost raka. Moja ekipa zdravnikov je zato svetovala, naj opravim preventivno kemoterapijo in zdaj sem v zgodnji fazi zdravljenja.« Katero vrsto raka preboleva ali v katerem stadiju je, ni razkrila.

Dodala je še, da s princem Williamom delata vse, kar lahko, da bi bolezen prebrodila v zasebnosti. »Najpomembnejše pa je, da sva si vzela čas, da sva Georgeu, Charlotte in Louisu vse razložila na pravi način in jim zagotovila, da bo vse v redu.«

Pohvalila je princa Williama, ker je bil ob njej kot velik vir tolažbe, zahvalila se je za podporo, ki jo je prejela od javnosti.

Svoje iskreno sporočilo je zaključila z besedami, da ima v svojih mislih vse tiste, ki jih je že prizadela ta zahrbtna bolezen. »Vse, ki se soočajo s to boleznijo, v kateri koli obliki, prosim, ne izgubite vere ali upanja. Niste sami,« je zaključila Kate.

Karel III.​ je danes sporočil, da je ponosen na pogum, ki ga je princesa pokazala ob razkritju svoje bolezni. Zagotovil je še, da je bil v zadnjih nekaj tednih v tesnem stiku s svojo snaho, so sporočili iz Buckinghamske palače.

Britanski premier Rishi Sunak je danes na družbenem omrežju X prav tako izpostavil neverjeten pogum valižanske princese in ocenil, da je bila v zadnjih tednih neupravičeno tarča nekaterih medijev. Pozval je, naj ji zagotovijo zasebnost in ji ob tem zaželel hitro okrevanje.

Izrazi podpore prihajajo tudi iz Bele hiše.