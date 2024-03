Nov škandal: ogroženi zdravstveni podatki princese Kate

Priznana londonska bolnišnica, kjer je bila januarja operirana Kate Middleton, se je odzvala na navedbe, da je prišlo do poskusa vpogleda v osebne zdravstvene podatke pacientke.

Vodilni so za medije dejali, da vsak njihov pacient zasluži popolno zasebnost.

Hkrati so sprožili preiskavo o dogodku. Po zadnjih podatkih naj bi se trije člani osebja skušali neavtorizirano dokopati do princesinih medicinskih podatkov.

Vesti o poskusu pridobitve informacij so tudi za zaposlene v bolnišnici, sploh pa za odgovorne, velik šok. V predelu Marylebone nastanjena klinika London namreč slovi po diskretnosti in dejstvu, da se v njej zdravijo številna pomembna imena, od kronanih glav do visokih politikov.

V izjavi za britanski Mirror so še enkrat poudarili pomen zasebnosti bolnikov. Obtožb, da bi lahko prišlo do uhajanja informacij, sicer niso komentirali, so pa dejali:

»Trdno verjamemo, da si vsak naš pacient, ne glede na status, zasluži zasebnost in zaupnost, ko gre za medicinske podatke.«

Nedavno se je tam zdravil tudi kralj Karel III. Januarja je bil na operaciji povečane prostate, pri posegu se je izkazalo, da ima monarh raka, vodilni bolnišnice pa so, kot še poroča Mirror, o incidentu obvestili palačo Kensington, njen tiskovni predstavnik se je na to odzval z besedami, da je zadeva v pristojnosti bolnišnice.

Tiskovni predstavnik informacijskega pooblaščenca, ki skrbi za varstvo osebnih podatkov, je dejal, da potrjuje prejem poročila o kršitvi in v njegovem uradu proučujejo posredovane informacije.

Sicer ni znano, ali so zaposleni do podatkov, ki so jih iskali, tudi prišli in ali so jih delili s kom zunaj ustanove.

Je pa dogodek nedvomno prilil olja na ogenj in še razplamtel govorice okoli operacije in okrevanja valižanske princese, o čemer krožijo številna ugibanja in teorije zarot.