Kate Middleton ima dvojnico! Mnogi menijo, da na posnetku ni ona, ampak njena 'kopija'...

Heidi Agan ima na instagramu profil z naslovom Kate Middleton lookalike (dvojnica Kate Middleton) in mnogi so prepričani, da oseba, ki jo je bilo tako pred nedavnim videti v trgovini v Windsorju kot še prej v avtomobilu z mamo, ni princesa, temveč njena dvojnica.

»Neverjetno, princesa je bila ta koncev tedna videna v javnosti. Skupaj z možem princem Williamom sta obiskala lokalno trgovino s kmetijskimi izdelki v Windsorju,« je vir povedal za TMZ.

Kasneje je The Sun objavil fotografije in posnetke sproščenega para, a še vedno je veliko takšnih, ki so prepričani, da na njih ni Kate.

»Po operaciji trebuha ne bi nosila vrečk.« »Sploh ni podobna Kate. Če pogledate podrobneje, je videti, da ima povsem drugačen obraz,« in podobni komentarji so se zvrstili na družabnih omrežjih ter tudi na profilu Heidi.

»Koliko so ti plačali, da si bila v tisti trgovini?« se je denimo glasilo eno od vprašanj dvojnici valižanske princese.

Nekateri teoretiki so šli še celo dlje in trdijo, da je posnetek z Williamom in Kate ustvarjen z umetno inteligenco.

Sicer prav Heidi Agan velja za najbolj realistično dvojnico Kate Middleton, čeprav je nekdanja natakarica že leta 2021 pripovedovala, da sama sebe nikoli ni dojemala kot to. Leta 2011 pa ji je več strank dejalo, da je neverjetno podobna tedaj še vojvodinji.

»Prej o tem res nisem razmišljala. Niti ne o tem, da dvojnice sploh obstajajo. Sedaj je to postalo moj posel. Potujem in posnemam Kate.«

Kot natakarica in samohranilka je morala z eno plačo preživljati mladoletna hčerko in sina in se je kljub naduram težko prebijala iz meseca v mesec.

»Moj urnik je sedaj veliko bolj fleksibilen in delo veliko bolje plačano.

Imeti možnost početi nekaj, ki mi omogoča tudi več časa za otroka, je neprecenljivo. Zame je to najpomembnejše,« je povedala v pogovoru za Walesonline.co.uk.