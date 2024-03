Napadajo jo z vseh strani: kdo tolaži princeso Kate

Za Kate Middleton se leto res ni začelo najbolje. Še vedno okreva po operaciji, ker se ne pojavlja v javnosti, so se pojavile številne teorije o njenem zdravju, družabna omrežja so polna ugibanj in norih zgodbic.

Te so se še bolj razbohotile potem, ko je bila na spletni strani vojske navedena kot gostja na poletni paradi pozdrav zastavi, nato je bilo njeno ime umaknjeno.

Da bi malce pomirila duhove, je za materinski dan objavila fotografijo, s katero pa je zaradi dodatnega urejanja, vsaj sebi, povzročila le še več težav.

Kot da vse to ne bi bilo dovolj, se je njen stric Gary Goldsmith pridružil tekmovalcem resničnostnega šova Big Brother slavnih, kjer bi lahko pred kamerami hote ali nehote povedal kaj preveč o zdravju nečakinje.

Skratka, čeprav naj bi počivala, se v njenem življenju veliko dogaja in seveda ji ob strani stojita njen mož princ William ter širša kraljeva družina. Obstaja pa oseba, na katero se princesa prav posebej opira in zanaša, to je njena mama Carole Middleton.

Prav v njeni družbi je bila princesa letos prvič fotografirana, ko sta se skupaj odpeljali v avtomobilu. Fotografije so v hipu zaokrožile po spletu in zaradi slabše kvalitete znova spodbudila zgodbice, češ, da na njih sploh ni Kate in da gre za ukano.

»Mislim, da je šlo obema vse skupaj močno na živce. Tako so se trudili, da bi zdravstveno stanje princese ostalo zasebno in vse to vtikanje nobenemu blizu princese ni všeč,« je za OK! Magazine povedala bivša kraljeva dopisnica za BBC Jennie Bond.

»Je pa dejstvo, da Carole stoji hčerki ob strani in ji pomaga pri okrevanju po težki operaciji. Tako, kot bi storila vsaka mama.

Ni pomembno, kdo si, ko se kaj zalomi, ti najboljšo tolažbo nudi prav mama,« je še povedala dopisnica in dodala:

»Prepričana sem, da je Carole pomemben lik tudi v življenju vnučkov. Je v bistvu edina babica, ki jo imajo in v njihovem življenju vse od rojstva igra pomembno vlogo, jim predstavlja nekakšno sidro, zlasti, ko se zadeve malo ali malo bolj zapletejo.«

In zdi se, da se bo zapletalo še naprej, sploh, ker se je stric Kate vselil v hišo Big Brotherja.

Gary je mlajši brat Carole Middleton, ki je v medijih že večkrat podajal kontroverzne izjave, zlasti glede princa Harryja in Meghan Markle ter prikazovanja kraljevih v zadnji sezoni serije Krona.

Njegove odločitve in nastop v resničnostnem šovu je kritizirala tudi Jennie.

»To je res zadnje, kar Kate sedaj potrebuje. Šibka je tako telesno kot mentalno, vse zgodbice in teorije zarote, ki se spletajo okoli nje, so vse prej, kot prijetne. Stric v resničnostnem šovu predstavlja še dodatno nevarnost, da bi v javnost ušlo kaj, kar naj ne bi smelo.

Družina sicer ve, da je na njihovi strani in da ne mara Harryja ter Meghan, a radi bi ohranili dostojanstvo. Konec koncev bo Gary v hiši pod stalnim pritiskom, da bi povedal kaj, česar naj ne bi, pa čeprav še tako nedolžnega.«

Seveda so že bili poskusi, da bi izvleki kaj iz njega in na vprašanje "Kje je Kate" je odgovoril:

»Ker noče, da bi o tem govoril, je zadnje, kar bom storil, pripovedoval o njenem zdravju. Gre za dostojanstvo. Rečeno je bilo, da se o njenem zdravju ne razpravlja v javnosti, bom pa podal mnenje: govoril sem z njeno mamo, mojo sestro in ima najboljšo oskrbo na svetu, tudi za vso družino je na prvem mestu.«