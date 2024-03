Jennie Bond: »Princesa je v krhkem psihofizičnem stanju, počuti se grozno, zlomljeno...«

Kate Middleton je trenutno v »krhkem duševnem in fizičnem stanju«. Zaradi škandala s fotografijo ob materinskem dnevu se počuti slabo, je danes povedal poznavalec kraljeve družine, ki je javnost pozval, naj jo »pusti pri miru«, poroča Daily Mail.

Spomnimo, da se je princesa v ponedeljek na družbenih omrežjih opravičila za »vso zmedo«, ki jo je povzročila računalniško prirejena fotografija, ki jo je v nedeljo objavila njena pisarna v Kensingtonski palači. Več vodilnih tiskovnih agencij, vključno z Reutersom, je fotografijo umaknilo, potem ko je analiza pokazala, da je bila prirejena.

Strokovnjakinja Jennie Bond meni, da bo Kate po januarski operaciji trebušne votline zdaj zagotovo čutila velik pritisk vsakič, ko se bo pojavila v javnosti.

Kate je ohranila dostojanstvo. FOTO: Profimedia

Angela Levin, druga strokovnjakinja, je Kate pohvalila, da je ohranila dostojanstvo. Kljub pozivom javnosti, naj objavi originalno fotografijo, na kateri so Kate in njeni trije otroci, so iz Kensingtonske palače sporočili, da tega ne bodo storili. »Ne smejo je ustrahovati, da objavi vse fotografije. Počutila bi se zelo slabo,« je opozorila Bondova v pogovoru za GB News. Dodala je, da je Kate materinski dan (10. marec v Združenem kraljestvu) pokvaril buren odziv javnosti.

»Ali želimo grdo ravnati z žensko, ki okreva po zelo resni operaciji? Razmišljam o tem, kako se počuti. Povsem slabo, verjetno. Očitno ji je škandal pokvaril materinski dan. V avtu z Williamom ni bila videti zelo srečna,« je dodala Bond.

»Podporniki Harryja in Meghan bi morali nehati govoriti, da se jim to ne more zgoditi. Nečastno se je naslajati, ko je nekomu slabo,« je pripomnila.

Učinek je bil obraten od želenega

Princ William je posnel fotografijo svoje nasmejane družine, ki jo je Kate uredila, preden jo je v nedeljo objavila na instagramu. Osebje Kensingtonske palače naj bi že nekaj tednov načrtovalo objavo fotografije, da bi zatrli zlovešča ugibanja o bolezni, zaradi katere princesa že tri mesece okreva.

»Ali želimo grdo ravnati z žensko, ki okreva po zelo resni operaciji?« FOTO: Pool/reuters

Namesto tega je preurejena fotografija dodatno spodbudila ugibanja in širjenje teorij zarote.

Slika je pritegnila ogromno medijske pozornosti, saj je to prva uradna fotografija Kate po januarski operaciji trebušne votline. Takrat so trdili, da ne gre za raka, niso pa povedali, za kaj gre.

Čeprav so iz njene pisarne sporočili, da se pred veliko nočjo ne bo vrnila k javnim dolžnostim in da dobro okreva, so se v zadnjih tednih na družbenih omrežjih pojavila intenzivna ugibanja o njenem zdravju.