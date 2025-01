Kaj se dogaja v zakonu Justina Bieberja?

Pevca je presenetil plaz komentarjev, ki se je sprožil, potem ko je na instagramu prenehal spremljati svojo ženo, manekenko Hailey Bieber.

Ob tej potezi so namreč mnogi začeli domnevati, da so se v njunem ljubezenskem gnezdu pojavile težave, in komentarji v tem slogu so preplavili splet:

»Sta končala?« »Upam, da si vse skupaj napačno razlagamo, saj sta pred kratkim dobila otroka,« so pisali nekateri.

Da bi pomiril zaskrbljene sledilce, se je pevec oglasil sam in pojasnil, kaj se je zgodilo:

»Nekdo je vdrl na moj profil in prenehal slediti moji ženi. Situacija je sumljiva,« je objavil v zgodbi na tem omrežju.

Svojo ženo Hailey je ponovno začel spremljati, povzema msn.com.

Slavni par se je poročil leta 2018, avgusta lani sta zakonca dobila sina Jacka Bluesa Bieberja.