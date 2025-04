Simona Kogovšek, modna oblikovalka: »To je nekaj, kar ljudje res cenijo.«

Posebna je bila revija tudi po tem, da so se poleg manekenk po brvi sprehodile nekatere znane Slovenke. Nataša Naneva, Maja Martina Merljak in Lea Cok so s svojo karizmo in pristnostjo obogatile večer s simbolnim pomenom povezovanja umetnosti, kulture in osebne zgodbe. Seveda se z jubilejem modna zgodba Simone Kogovšek še zdaleč ne končuje. Morda se šele začenja. Z modno revijo, na kateri ste premierno predstavili novo pomladno kolekcijo, ki se odlikuje po sodobni eleganci, subtilni ženskosti in brezčasni svežini, ste zaokrožili dvajset let ustvarjalnega delovanja na področju mode in obliko...