Letalska tragedija na Veliki planini: preiskovalci potrdili težke razmere

Preiskovalec letalskih nesreč in incidentov Toni Stojčevski je napisal uvodno poročilo o preiskavi letalske nesreče, ki se je marca zgodila na območju Velike planine. Ugotavlja neugodne razmere za letenje, do ugibanj, da se je nesreča najverjetneje zgodila zaradi slabega vremena, pa se v uvodnem poročilu še ni opredelil.

Letalska nesreča, v kateri je kot edini potnik v letalu umrl pilot, švedski podjetnik in nekdanji politik Carl Lundström, se je na območju Velike planine zgodila letošnjega 10. marca dopoldne. Šlo je za zasebni polet po pravilih vizualnega letenja. Pilot je ob 8.47 vzletel z zagrebškega letališča in je bil na poti v St. Gallen-Altenrhein v Švici, ob 9.17 se je javil ljubljanski kontroli letenja, minuto pozneje izrekel zadnje besede, nato se na klice kontrolorja ni več odzival. Kmalu zatem je letalo izginilo z radarskega zaslona.

Stekla je reševalna akcija, ki so jo ovirale zelo slabe vremenske razmere ter odročnost in prepadnost terena. Dele letala so isti dan našli v koči ljubljanske fakultete za strojništvo in njeni okolici. Vstop v kočo, v katero se je zarilo letalo, je bil nekaj časa otežen zaradi nevarnosti porušitve, tako da so reševalci do trupla pilota prišli naslednji dan.

Glavni preiskovalec iz službe za preiskovanje letalskih incidentov na ministrstvu za infrastrukturo Toni Stojčevski je v uvodnem poročilu med drugim zapisal, da je ob 9.20 na območju Velike planine pihal veter jugozahodne smeri. Ob terenu s sunki okoli 20 vozlov, nad terenom pa s hitrostjo okoli 30 vozlov. Prisotni so bili pogoji za nastanek zmerne turbulence. Območje, kjer je letalo strmoglavilo, je bilo v oblakih in megli, prisotne so bile padavine. Možen je bil tudi nastanek zmernih zaledenitev, poroča Dnevnik.

V uvodnem poročilu med drugim piše, da je meteorološka služba ob 6. uri po UTC (greenwiškem času) izdala napoved za športne pilote. Za zračne poti, ki vodijo iz osrednje Slovenije na sever prek goratega območja severne Slovenije, je za čas med 7. in 9. uro (po UTC) napovedala razmere, ki niso omogočale letenja po pravilih vizualnega letenja. Tudi dejanske razmere so bile neugodne za letenje, še piše časnik.