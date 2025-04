Saj ni res, pa je! Vietnamci v poletni opremi na zasneženi Krn, ponje morali reševalci

Več kot očitno je turistična sezona v dolini Soče pa tudi drugod po Sloveniji že v polnem zamahu. O tem žal priča tudi povečevanje števila nesreč tujcev, med katerimi izstopata dve intervenciji Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin. Na veliki petek je v močno naraslem in deročem tolmunu pod slapom Kozjak, ki je zelo priljubljena instagramovska točka, zaplaval in nato komaj preživel 22-letni Španec, na velikonočno nedeljo pa so štirje turisti iz Vietnama v letni opremi obtičali tik pod vrhom Krna, na katerem sedaj še vladajo zimske razmere. »Prepričan sem, da z obsojanjem ne bomo kaj prida spr...