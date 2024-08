Dobrodošla, Jack Blues in Emery Sol (FOTO)

Hailey Bieber in Lea Michelle sta se te dni pridružili četici zvezdnic, ki so se letos razveselile naraščaja. Za Hailey je to prvi otrok, za Leo drugi. »Dobrodošel doma, Jack Blues Bieber,« je z 294 milijoni sledilcev na družbenem omrežju veselo novico delil Haileyjin mož Justin Bieber ter objavil fotografijo male nožice, ovite v mehko odejico, ki jo drži mamina roka. Hailey je več kot očitno pred porodom obiskala manikerko, kako naj si za ta pomembni dan uredi nohte, pa ji je menda svetoval kar njen mož.

Hailey je manikiro izbral mož. FOTOGRAFIJE: Instagram

Hčerkine nožice je objavila tudi Lea Michelle.

Tudi Lea Michele je veselo novico s svetom delila prek družbenega omrežja in tudi ona se je odločila, da sledilce razveseli s fotografijo novorojenkinih nožic. »Naša srca so tako zelo polna. Emery Sol Reich,« pa je ob njej zapisala zvezdnica. Od kod zamisel za nekoliko nenavadno ime, njena očka in mama nista pojasnila, a njuni oboževalci so nad njim, vsaj po komentarjih sodeč, nadvse navdušeni. Za ne najbolj pogosto ime sta se zakonca odločila tudi pri prvem otroku, zdaj že štiriletnega sina sta poimenovala Ever.



V naša življenja si vnesla ogromno svetlobe.

Je pa Gal Gadot pojasnila ime že četrte hčerke, ki jo je rodila marca: »V naša življenja si vnesla ogromno svetlobe in dokazala, da smo ti izbrali pravo ime, Ori, kar v hebrejščini pomeni moja luč.« Že četrtega otroka je maja letos dobila tudi Hilary Duff in deklici v svojem slogu nadela ime Townes Meadow Bair. Duffova in njen mož namreč obožujeta nenavadna imena, najstarejša hči, ki bo oktobra dopolnila šest let, sliši na ime Banks Violet Bair, njena mlajša sestra, ta je marca upihnila tretjo svečko, pa je Mae James Bair. Hilary ima iz prejšnjega zakona s hokejistom Mikom Comriejem še 12-letnega sina Luco Cruza Comrieja.