Noč na Drugi: ko mariborski dijaki zablestijo v kulturnem maratonu

II. Gimnazija Maribor ima v mestu ob Dravi poseben pomen, saj poleg svoje elitnosti velja še za eno najbolje kulturno ozaveščenih izobraževalnih institucij. Že desetletja vzgaja dramsko sekcijo, imenovano English Student Theatre, katere udeleženi dijaki že od osamosvojitve skrbijo za zavidljive produkcije, ob katerih mnogi ne ostanejo ravnodušni. Prav tako organizirajo enodnevni dogodek, ki traja vse do jutranjih ur in ki so ga poimenovali Kulturni maraton.

Organizacijski odbor z Emmo Sartor in povezovalcem Poldetom Mlakarjem

»Organiziramo ga dijaki, šola nam zagotovi prostor, infrastrukturo in finančno pomoč. V našem imenu podpišejo potrebne pogodbe, ki jih pač mi ne moremo,« nam je povedala Emma Sartor, članica organizacijskega odbora. Bistvo Kulturnega maratona je druženje dijakov, ki ob takšnem udejstvovanju pozabijo na stres.

Gimnazijce so dodobra ogreli Tin Vodovipec, David Gorinšek in Mark Đamastagić.

»Trudimo se ohraniti slovensko sceno,« je še povedala Sartorjeva, ki jo poznamo kot finalistko festivala San Remo junior iz leta 2022. Noč na Drugi je trajala devet ur, poleg didžejev, malic, zajtrkov in drugih okrepčil je zabavni del, ki ga je povezoval Polde Mlakar, pripadel stand up komiku Tinu Vodopivcu, nekdanjemu sosedu II. gimnazije Maribor, ki je prišel z Davidom Gorinškom in Markom Đamastagićem, sledil pa je veliki finale s skupino Tabu.