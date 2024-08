Justin Bieber postal očka, razkril tudi spol in ime (FOTO)

Pevec Justin Bieber (30) je dobil prvega otroka s svojo izbranko Hailey Bieber, ki je v petek, 23. avgusta, rodila in povila dečka.

Novico je objavil na Instagramu, skupaj s fotografijo novega družinskega člana in besedami: »Dobrodošel, Jack Blues Bieber.«

Pod objavo so se vrstili komentarji, polni čestitk, objava pa je zbrala v prvi uri več kot 7,5 milijona všečkov.

Hailey in Justin sta poročena 6 let, spoznala pa sta se leta 2009 v najstniških letih. Po zaroki leta 2018 sta se le dva meseca kasneje poročila na sodišču v New Yorku. Novico, da je Hailey noseča, je par sporočil maja letos, poroča informer.rs.

Novico, da pričakujeta otroka, sta objavila maja.. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

