Nista še spoznala vnuka

Ko se družini pridruži novi član, je to običajno radosten dogodek, ki ne osreči le staršev malčka, ampak tudi stare starše. Večina jih komaj čaka, da v naročje stisnejo malo štručko, ki jo bodo lahko razvajali, pozneje pa z njo delili vse mogoče nasvete in modrosti. Staršem, še posebno novopečeni mami, so njeni starši v veliko pomoč, še posebno prve dni, ko je izčrpana in potrebuje oporo. A v družini Justina Bieberja in Hailey Baldwin je očitno drugače.

Haileyjin oče Stephen Baldwin se je sicer razveselil rojstva vnuka in na družbenem omrežju hčerki tudi javno čestital, a se 27-letnica na objavo ni odzvala. Ko je nato z objavo na družbenem omrežju tudi sama oznanila, da je postala mama, pa je to povsem ignorirala njena mati Kennya. Mlada zakonca menda njenim staršem še nista v živo predstavila sina Jacka, ki je na svet prijokal že konec avgusta.

2018. leta sta se poročila Hailey in Justin.

»Haileyjin odnos s starši že dlje ni najboljši. Nekoč si je bila bližje z mamo, ko je zanosila, pa se je tudi njun odnos začel krhati, saj ji je Kennya zamerila, ker jim Hailey več mesecev ni povedala za nosečnost,« je medijem povedal vir. Odnosi so se še dodatno poslabšali, ko je Stephen na družbenem omrežju objavil poziv spletnim uporabnikom, naj molijo za Hailey in Justina – oboževalce je zaradi objave zaskrbelo, da je z njunim zakonom kaj hudo narobe.

Prepričana je, da ima mama raje njeno sestro. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Očetu je takrat jasno povedala, da noče, da se vmešava v njeno življenje, a ji je zabrusil nazaj, da Justina sploh ne bi spoznala, če ne bi bilo njega. Ravno Stephen ga je namreč predstavil hčerki, kljub temu pa mu je Hailey te besede zamerila,« je razkril vir.

Njej pa so starši hudo zamerili odločitev, da po poroki dekliški priimek zamenja z moževim. Že leta pred poroko ni hotela, da jo povezujejo s klanom Baldwin, in komaj je čakala, da z Justinom stopita pred oltar in si spremeni priimek.

Hailey je priznala, da si z družino niso več tako zelo blizu. To pripisuje dejstvu, da je postala izjemno samostojna in jih ne potrebuje toliko kot nekoč. »Zdaj sem svoja oseba, ustvarila sem si svojo družino. Kljub temu imam lepe spomine na svoje otroštvo. Ko pa sem se kot najstnica odselila iz družinskega doma, da bi postala model in manekenka, sem morala hitro odrasti in se osamosvojiti. Potovala sem po svetu, služila svoj denar, kupila sem si svoje stanovanje in se učila, kako živeti sama,« je bila iskrena Hailey, ki je imela komaj 17 let, ko je podpisala pogodbo z eno od vodilnih modnih agencij in se iz rodnega Los Angelesa preselila na drugo stran Združenih držav Amerike, v New York. Hailey ima še starejšo sestro Alaio, ob kateri se je menda ves čas počutila kot črna ovca in bila prepričana, da ima njena mama raje prvorojenko kot njo.

Stephen Baldwin je verski fanatik in republikanec, medtem ko je Hailey javno podprla Kamalo Harris. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Njena mama se ni odzvala na fotografijo, ki jo je Hailey objavila po rojstvu Jacka. FOTO: Instagram

Na odnos med Hailey in njeno družino so slabo vplivala tudi različna verska in predvsem politična prepričanja. »Njen oče je verski fanatik in javno podpira Donalda Trumpa, njena mama pa pač počne, kar ugaja njemu, s čimer se Hailey ne strinja niti tega ne razume,« je pred časom pojasnil poznavalec razmer v slavni družini.