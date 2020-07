Igralka izginila v jezeru, sklepajo, da je mrtva

Zaslovela je z vlogo v seriji Glee. FOTO: Stefania D'alessandro/Getty Images

Nevarno jezero

Njen sin je policistom povedal, da je mama skočila v vodo, nazaj pa je ni bilo.

33 let je bila stara Naya Rivera.

Komaj 33-letna ameriška igralka, pevka in modelje izginila v kalifornijskem jezeru in oblasti se bojijo, da je ne bodo našli žive. Riverova, ki je svetovno slavo doživela z nastopom v kar 116 epizodah serije Glee, je s sinom kot že tolikokrat v preteklosti najela čoln, vozila sta se naokoli in tudi zaplavala v sicer precej nevarnem jezeru.Da nekaj ni v redu, so policisti posumili, ko jih je poklical občan, ki je prav tako plul po jezeru in opazil čoln, v njem pa spečega štiriletnega, ki se je Riverovi rodil v zdaj že propadlem zakonu z. Njegove mame ali koga drugega od odraslih ni bilo na spregled. Kot je pozneje povedal deček, ki ga bo dogodek zagotovo močno zaznamoval, je »mama skočila v vodo, nazaj pa je ni bilo«.Reševalni jopič je pustila na čolnu. Nemudoma je stekla reševalna akcija, v kateri je poleg potapljačev sodeloval tudi policijski helikopter s posadko, a zaradi močnih tokov in obilice raznega materiala, ki pokriva jezersko dno ter plava naokoli, so reševalci kmalu ugotovili, da je žive najbrž ne bodo našli. Uspeh bo menda že, če bodo kadar koli našli truplo.Umetno jezero, ki je nastalo leta 1955, je zelo globoko in tokovi močni. »Plavanje v njem načeloma odsvetujemo, če ljudje že želijo v vodo, morajo nositi rešilni jopič, a najdejo se tudi takšni, ki nasvetov ne upoštevajo. Plavalce ogrožajo tudi hladni tokovi. Nenadoma lahko temperatura vode pade za več stopinj in ljudje se prestrašijo, lahko jih zgrabi krč in podobno,« je dejal šerif okrožja Venturain dodal, da je iskanje mlade igralke podobno iskanju šivanke v kopici sena. »Vode je ogromno in lahko traja več dni, preden bomo našli kakšno sled, kaj šele pogrešano osebo,« ni bil najbolj optimističen Donoghue, ki je dodal, da potapljače ovirajo predvsem slaba vidljivost v jezeru in močni vetrovi, ki pogosto pihajo okrog jezera in nad njim.V jezeru Piru, kot se imenuje, naj bi se sicer od leta 1994 do 2000 utopilo okrog sedem ljudi., ki je bil oskrbnik jezera in okolice 23 let, pravi, da je skupna številka še veliko večja. Sam jih je v svoji karieri naštel okrog 12. »Večina žrtev so neizkušeni plavalci, ki se ne zavedajo nevarnosti jezera in se vanj podajo brez varnostnega jopiča,« je dejal West.A ena od žrtev, 27-letni, se je leta 1994 v jezeru utopil kljub temu, da je nosil jopič. Tri leta pozneje je v jezeru Piru življenje izgubil moški, ki je iz vode poskušal rešiti svojo hčer. To mu je sicer uspelo, njega pa so tokovi odnesli daleč od obale in njegovo truplo so našli šele po več dneh. Kako močni in nevarni so tokovi v jezeru, priča tudi nesreča, ki se je zgodila leta 2000, ko se je zdrav in močan 25-letnik utopil komaj tri metre od obale, ko je skočil v vodo, da bi odplaval po svoj čoln na daljinsko upravljanje, ki se je nenadoma ustavil.