Hollywood v šoku: v hudi prometni nesreči umrl priljubljeni zvezdnik

Priljubljeni ameriški igralec in komik Leslie Jordan je umrl v starosti 68 let. Po poročanju TMZ je umrl v prometni nesreči, policijski viri pa so povedali, da je Jordan z z vozilom BMW trčil v steno zgradbe, domnevno pa mu je za volanom postalo slabo.

Pokojni zvezdnik je bil znan po svojih vlogah v priljubljenih televizijskih serijah, kot so Will & Grace, The Cool Kids, Call me Kat in American Horror Story.

Med pandemijo je postal zvezdnik spleta, saj je s svojimi komičnimi posnetki privabil milijone ljudi in od 80 tisoč sledilcev prišel do neverjetnih 5,8 milijona.