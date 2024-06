Hana Huljić o zakonu s Petrom Grašem in materinstvu: ni bilo vedno lahko

Hana Huljić in njen mož Petar Grašo sta starša male Albe in pričakujeta drugega otroka. V hrvaški oddaji Pri nas doma je mamica pripovedovala o materinstvu in glasbenih projektih ter usklajevanju obojega.

O pomoči drugih

»Karkoli sem načrtovala, nič ni bilo tako, kot sem si zamislila. Organizacije se naučiš sčasoma. Šele sedaj, po dveh letih sem dojela, kako organizirati čas.

Od začetka moram priznati, ni bilo vedno lahko,« je zaupala v pogovoru in dodala, da občuduje starše samohranitelje, saj sama ne ve, kako bi ji uspevalo brez pomoči.

»Ne vem, kako bi šlo, če ne bi bilo očeta, babic in dedkov.«

O dobronamernih nasvetih

»Kamorkoli pridem, poslušam nasvete. Kar je lepo, a dojela sem, da je vsak otrok drugačen.

Nekatere nasvete lahko uporabim, drugi se pri mojem otroku ne obnesejo. Enostavno vedno se učiš in poslušati moraš svojo intuicijo,« je dodala.

O zasebnosti

Prej sem na instagramu pogosto objavljala, kam potujem s prijateljicami. Ko sva se zgodila jaz in Petar in ko je to završalo v medijih, sem se umaknila od tega.

Ne maram objavljati stvari iz našega zasebnega življenja, radi smo umaknjeni med štiri stene, pridejo pa trenutki, ko mi je žal, da ne morem deliti kakšnih lepih družinskih utrinkov.

A družina in njena zasebnost sta zame vedno na prvem mestu,« njene besede povzema 24sata.hr.

Za sina že imata ime

Pevka kljub skoraj dvoletni hčerki in veselemu pričakovanju še vedno nastopa, po enem od nedavnih nastopov je za hrvaški IN magazine odkrito spregovorila tudi o petem mesecu druge nosečnosti: »Vse je pod kontrolo, vse je v najlepšem redu in vsi smo srečni.«

Povedala je še, da sta z možem že izbrala ime za sina, vendar ga ni hotela razkriti:

»Imava ime, a ga bova ohranila zase. Pravi čas izveste vse in boste tudi to.«

Hči po stopinjah očeta in mame

Pred nedavnim je Hana objavila pesem Palačinke, v kateri prepeva tudi njena hčerka: »Škoda bi bilo ne izkoristiti otroškega glasu, ki ga imam doma.

Sicer vedno okoli iščem otroka, ki bi mi zapel,« je povedala Hana in dodala, da Alba vselej prepeva: preden zaspi in ko se zbudi.

»Odrašča ob glasbi in glede na to, da se vsi ukvarjamo z različnimi slogi, se je naposlušala vsega. Ne silimo je, a vedno prepeva.

Občutek imam, da ima lepo in mirno otroštvo.«