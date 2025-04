Je lahko še bolj nizkotno? Medtem, ko so bili lastniki na pogrebu, vlomil v hišo

V Marija Reki, na območju Policijske postaje Žalec, so policisti obravnavali vloma v stanovanjski hiši. V prvem primeru je storilec vlomil skozi terasna vrata, jo preiskal ter ukradel zlatnino in gotovino. V drugem primeru je v hišo vlomil skozi kopalnično okno in ukradel zlatnik.

V Sv. Primožu na Pohorjupa je neznani storilec medtem, ko so bili lastniki na pogrebu, vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel gotovino.