Petar Grašo iskreno o tegobah druge nosečnosti Hane

Na enem zadnjih koncertov Petra Graše se je na splitski rivi zbralo približno 60 tisoč poslušalcev, med njimi je bila tudi pevčeva noseča žena Hana Huljić.

Ob tej priložnosti je glasbenik za hrvaški In Magazine med drugim spregovoril o nastopu, novih pesmih, ki bodo kmalu razvajale poslušalce in o tem, kako poteka druga nosečnost njegove življenjske sopotnice.

»Ena sama neverjetno dobra energija. Splitčanom je vedno težko v Splitu, jaz pa sem srečen, da sem človek iz tega mesta in da je zame v Splitu vseeno vse najlažje.

Ljudje so prepevali od začetka do konca, praznovali smo rojstni dan mesta in vzdušje je bilo sijajno.

Pričakovali smo veliko ljudi, a moram biti iskren, nismo pričakovali, da jih bo toliko.«

Nizajoč hit za hitom iz skoraj 30-letne kariere je priljubljen Hrvaški pevec dobrih 300 metrov od svojega doma ustvaril dvourni delirij.

En dan tako, naslednjega drugače

»Kako je Hana? Tako kot vsaka nosečnica. En dan bi jedla rogljičke, drugi dan jih ne mara. Potem ji en dan moj parfum diši, naslednji se ji zdi grozen.

A tako mora biti. To je vse okej,« je odgovoril na vprašanje o počutju žene.

Petar je pred nekaj dnevi za hrvaške medije potrdil, da s Hano pričakujeta drugega otroka in da sta zato presrečna.

»Mislim, da je to vendarle najpomembnejše. Srečen sem, ker sem obkrožen z ljudmi, ki me imajo radi. In ko se družina širi, še vedno se širi in ne krči, si nekomu tam zgoraj lahko hvaležen, da stvari pelje tako, kot je treba.«

Petar in Hana sicer ne delita rada podrobnosti iz svojega zasebnega življenja:

»O glasbi in koncertih lahko govorim pet ur, kar zadeva družine pa imam skromnejši besednjak. Ne zato, ker ne bi hotel govoriti o njej, temveč zato, ker se mi zdi, da gre ljudem na živce, kadar jih v medijih zasipaš s svojim življenjem.«

»S Hano sodiva med tiste, ki so malo bolj zaprti. Ne želiva ljudi mučiti s svojim zasebnim življenjem, a mediji so kot voda in najdejo, izvedo vse.«

Nočeva niti tista starša ...

Njuna prvorojenka Alba bo julija praznovala dve leti, oktobra bo dobila bratca ali sestrico.

»Alba je živahen otrok, tako kot vsi otroci njene starosti. Je radovedna, svojeglava, veliko poje, se igra in počasi začenja govoriti.

Sedaj se trudiva, da ne bi postala tista dolgočasna starša, ki vse dosežke otroka obešata na veliki zvon.«

»Navdušenje skušava zadržati zase. A vsekakor je prijeten otrok, čudovita, srčkana in, kar je najpomembnejše, raste v ljubezni.«

Ne samo zasebno, pestro je tudi v Petrovem poklicnem življenju, za njim je veliko razprodanih koncertov v Ameriki, Kanadi in Makedoniji, po nekaj dneh odmora ga čaka poletna turneja.

Kratek predah bo izkoristil za ustvarjanje novih pesmi:

»Nikoli jih pompozno ne napovedujem, saj o pesmih lahko govoriš v nedogled, a glavno sodbo poda občinstvo.

Imam krasnega skladatelja Tončija Huljića in taščo Vjekoslavo. Vsi delujemo na enak način, tako resno kreativno kot sproščena družba, ki piše pesmi in se trudi po svojih najboljših močeh.«

Kar potrjujejo njegovi številni hiti in njegova večdesetletna prisotnost na glasbeni sceni piše showbuzz.hr.