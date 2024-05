Najnovejša fotografija Petra Graše in noseče Hane Huljić

Na družabnih omrežjih se je pojavila prva skupna fotografija Hane Huljić in Petra Graše, odkar je v javnost prišla vest, da par pričakuje drugega otroka, piše Jutranji list.

Pevec je konec prejšnjega meseca za medije potrdil, da bosta z ženo znova zibala. Par se je poročil februarja 2022, julija istega leta je dobil hčerko Albo.

Hana in Petar sta blestela na birmi hčerke Mirjane Mikulanec, hrvaške notranje opremljevalke, ki je s fotografijo na instagramu razveselila njune oboževalce.

»Po letih prijateljstva, botri. Kakšna sreča in blagoslov je, ko prijatelji postanejo družina,« je napisala ob fotografijo, na kateri so njena družina ter Petar in Hana.