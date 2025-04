Planet kock: dobrodošli v svetu domišljije

Mladi in malo manj mladi ljubitelji danskega Lega so minuli konec tedna prišli na svoj račun. Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je potekalo največje kockasto doživetje pri nas – dvodnevna razstava Planet kock, ki ga je s pomočjo partnerjev organiziralo slovensko neformalno združenje ljubiteljev Kocke klub pod vodstvom neutrudnega Gregorja Pungerčiča. Na Planetu kock je bilo na več kot 1500 kvadratnih metrih površine razstavljenih več kot deset milijonov lego kock, ki jih je tudi po več mesecev ljubeče sestavljalo okoli 60 domačih in tujih ustvarjalcev, manjkalo ni niti druge kockaste zabave.

Kocke klub Združenje Kocke klub deluje od leta 2008; doslej je organiziralo že 27 Kockefestov ter vrsto razstav in drugih dogodkov na temo lego kock po Sloveniji. Naslednji Kockefest bo oktobra letos; že tradicionalno ga organizirajo na OŠ Koseze v Ljubljani.

Na prireditvah, kot sta Planet kock in tradicionalni Kockefest, ki ga združenje Kocke klub po navadi prireja dvakrat na leto, obiskovalec vidi le malo serijskih Legovih izdelkov: namen takšnih razstav in srečanj je predstavitev lastnih kreacij, ki segajo od malih letal ali avtomobilov do celotnih mest s kompleksno arhitekturo ali celo pokrajin. Tako so obiskovalca ob prihodu na Gospodarsko razstavišče pričakali prizori z Divjega zahoda, kjer je skupina razstavljavcev na velikanski površini prikazala svet kavbojcev in Indijancev vključno z vlakom, ki je vozil tudi skozi dolg predor pod legokockastim masivom. Manjkali niso niti takšni zabavni detajli, kot je bil, denimo, indijanski vrač, ki je kadil pipo miru na vrhu pečine.

Disney od Mikija Miške do Marvelovih superjunakov. FOTO: Staš Ivanc

V bližini so stali Bradavičarka, šola za mlade čarodeje iz serije knjig in filmov o Harryju Potterju, mesto z dvema vlakovnima kompozicijama in podrobnostmi, kot je prodajalna kebaba na postaji, pa futuristično mesto, ki je na nekaj kvadratnih metrih združevalo vse stare in nove Disneyjeve junake, od Mikija Miške prek Vojne zvezd, ki jo je družba Disney kupila pred leti od Georgea Lucasa, do stripovskih in filmskih superjunakov slovite ameriške založbe Marvel. Sledili so najrazličnejši gradovi, piratski otoki in ladje, mala stanovanjska naselja z bazenčki in sončnimi elektrarnami na strehah, nemška letala in tanki iz druge svetovne vojne, težka mehanizacija, bojne ladje in jahte, tekoči trakovi in kockasta težka industrija, robotki, tovornjaki in formule in še bi lahko naštevali.

Smučarska žičnica Marka Zibelnika FOTO: Staš Ivanc

Posebno mesto je imela smučarska žičnica, ki jo je zgradil Marko Zibelnik in ki ni samo preprosto krožila naokoli po jeklenici, ampak so se posamezne gondole tako kot pri pravih žičnicah na postajah odpenjale z glavne »jeklenice«, medtem ko so jih kolesa počasi vodila naokoli, dokler se gondola ni spet samodejno pripela na vrvico in odpotovala do druge postaje. Kakor je povedal Zibelnik, mu je veliko časa vzel prav sistem pripenjanja in odpenjanja na vrvico, saj lahko najmanjša napakica oziroma neravnotežje pokvari vso zabavo. No, na koncu mu je s pomočjo ducata legovih elektromotorčkov, ki so vse skupaj poganjali, uspelo.

Tržnica kock FOTO: Staš Ivanc

Mlajši obiskovalci so se lahko igrali v Duplo igralnici, barvali lego pobarvanke, sestavljali, kar so želeli, iz osnovnih kock 2x4, ali odigrali partijo kockastih domin, križcev in krožcev ter štiri v vrsto, malce bolj spretni so se lahko pomerili na preizkusih vožnje lego vozil in si ogledali, kaj vse zmorejo lego robotki; za slednje so poskrbeli predstavniki podjetja BuWizz, ki izdeluje specializirane motorčke za lego kocke, in Zavoda 123. Manjkala ni niti tržnica lego kock, kjer je bila največja gneča pri specialnih kompletkih, ki so ponujali točno tiste kocke, ki jih človek največkrat potrebuje.