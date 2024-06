Petar Grašo razkril spol otroka: prihaja …

Potem, ko je javnost izvedela, da Petar Grašo in Hana Huljić pričakujeta drugega otroka, so se seveda pojavila ugibanja, ali bo mala Alba, ki bo julija na torti upihnila dve svečki, dobila bratca ali sestrico, piše showbuzz.dnevnik.hr.

Srečni očka je sedaj za hrvaški IN magazin povedal, da prihaja deček.

Petar je nanizal nekaj utrinkov iz družinskega življenja in zaupal, kakšen otrok je Alba:

»Uživam v vsakem trenutku z njo. Vem, da bo hitro zrasla. Morda sedaj komaj čakam, da bo velika, a ko bo zrasla, mi bo žal, da ni več mala deklica. Čudovita je, vesela in nekaj posebnega je prinesla v naša življenja.«

Alba odrašča obdana z glasbo. Hana je napisala, uglasbila in odpela uspavanke, ki pomagajo otrokom, tudi njeni hčerki, katere glas je slišati v pesmicah, v sen.

»Posluša, posluša Hanine uspavanke, zato ker … ne bi hotel biti mož, ki … nikoli mi ni bilo všeč družinsko hvaljenje, a moram povedati, da je Hana res nadarjena in uspavanke, ki jih piše, so še zame čarobne,« je povedal v enem prejšnjih pogovorov in pojasnil, da se kljub pogostim nastopom trudi biti dober oče:

»Deklica je še mala in lahko gre povsod z nama, ni še v vrtcu, ni še v šoli, tako da jo lahko vzameva s seboj v avto, na letalo, uživa v potovanjih,« je zaupal pevec in dodal:

»Sem srečen človek, obkrožen z ljudmi, ki jih imam rad in imajo radi mene. In ko se družina širi, kar naša se, si lahko nekomu tam zgoraj res hvaležen, da stvari pelje tako, kot je treba.«

Vse, kar morata Hana in Petar sedaj še storiti, je izbrati ime za fantka.