Greste na kronanje Karla III.? V primeru dežja vzemite dežnik

Britanska vlada je postala tarča posmeha potem, ko je ministrstvo za kulturo, medije in šport na spletni strani objavilo napotke za vse, ki se nameravajo 6. maja udeležiti kronanja kralja Karla III. V Westminstrsko opatijo, kjer bo kronanje potekalo, nepovabljeni seveda ne bodo mogli, pristojni pa pričakujejo, da se bo v London zgrnilo na tisoče ljudi od blizu in daleč, ki bodo dogodek slavili na ulicah. In kaj omenjeno ministrstvo obiskovalcem svetuje?

Lahko bi preskočili neumne nasvete in najprej povedali, da lahko vse skupaj gledamo s kavča.

Med drugim, naj v primeru slabega vremena s seboj vzamejo dežnik, ob sončnem pa kremo za sončenje s primernim zaščitnim faktorjem. Ker bodo verjetno morali prehoditi dolge razdalje, naj obujejo udobne čevlje, najbolje športne copate. Ker bo treba priti precej zgodaj, morda celo dan prej, če bi želeli dobiti prostor tik ob cesti, kjer bodo morda za trenutek uzrli kralja, ko se bo pripeljal mimo, pristojni svetujejo, naj tisti najbolj zgodnji s seboj prinesejo zložljivi stol in kakšno odejo, a dodajajo, da morda ne bo prostora, da bi lahko sedli in si odpočili. Seveda niso pozabili niti na opozorilo, da je treba odpadke odlagati v za to primerne koše ter da pijančevanja in z njim povezanih izgredov ne bodo tolerirali.

Tudi spominke s kronanja je že mogoče kupiti na londonskih ulicah.

Za vse, ki bodo ostali doma, so dodali še, da bo mogoče kronanje spremljati prek televizijskih ekranov. »Lahko bi preskočili neumne nasvete in najprej povedali, da lahko vse skupaj gledamo s kavča,« je na družbenem omrežju zapisal domačin, medtem ko je njegov rojak prepričan, da imajo zaposleni na ministrstvu preveč časa, če so se lotili naštevanja tako samoumevnih nasvetov. »Če mora vlada povedati to, da obuj udobne čevlje, če boš ves dan na nogah, bi bilo morda bolje, da ostaneš doma,« se je strinjal tretji.