Globok dekolte Meghan Markle, a kje je bil princ Harry?

Ko se je ta konec tedna pojavila na gala dogodku, namenjenem otroški bolnišnici v Los Angelesu, je bilo veliko oči uprtih v Meghan Markle.

Za to priložnost si je namreč nadela rdečo obleko oblikovalke Caroline Herrera, Daily Mail navaja, da je šlo za isto toaleto, kot jo je vojvodinja Sussex leta 2021 nosila na večerji veteranov.

V soboto zvečer je v njej pozdravila goste in zaposlene v bolnišnici, na dogodku so se zbrala tudi druga slavna imena, od Kaley Cuoco in Jamie Lee Curtis, nastopila je Demi Lovato, mnogi pa so opazili, da je ob Meghan nekdo manjkal:

prišla je sama, brez princa Harryja. Po poročanju tujih medijev se je ta odpravil na planinarjenje s prijatelji in tako proslavil 40. rojstni dan, ki ga je praznoval pred tedni.

Zadnje čase Harry in Meghan dogodke pogosto obiskujeta sama. Princ je tako brez žene odpotoval Londonu, obiskal New York in Lesoto.

Mediji poročajo še, da se med paroma, tako kot v vsakem zakonu, pojavljajo nesoglasja. Zlasti glede vzgoje otrok.

Harry se z njima naj ne bi želel pojavljati v javnosti, medtem ko Meghan ne vidi nič slabega v tem, da bi skupaj z njima obiskovala lokalne dogodke.

Nekateri ugibajo, da je ločenost para ob raznih priložnostih v bistvu strategija princa Harryja, s katero naj bi izboljšal svojo javno podobo, drugi pa menijo, da se zakonca želita posvetiti ločenima karierama.