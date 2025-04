Jelka Godec o nori sceni v UKC Ljubljana: Laborantke v gradbeniških rumenih čeladah

Poročali smo, da se je v UKC Ljubljana v soboto zjutraj v centralnem laboratoriju povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Na tla je padlo nekaj stropnih plošč, a linija ni bila poškodovana, prav tako ne vzorci in tudi nobeden od zaposlenih.

Dva dneva po nesreči je poslanka SDS Jelka Godec na omrežju X delila fotografijo zaposlenih na UKC, ki imajo zaradi povešenega stropa čelado.

»Hodnik naše največje bolnišnice danes. Prejeto od zaposlenega v UKC LJ: 'Nora scena na hodniku pred vhodom v nekaj let star laboratorij. Laborantke UKC v gradbeniških rumenih čeladah. Baje dva doma na bolniški zaradi poškodbe, ker je strop zgrmel (UKC to zamolčal). Kakšna simbolika za celotno državno zdravstvo.«

Z UKC Ljubljana so za Slovenske novice zanikali poslankine besede, da se je strop zrušil kot tudi da je bil kdo poškodovan. »V dogodku ni bil poškodovan nihče od zaposlenih, prav tako niso bile poškodovane aparature in vzorci,« so zatrdili.

Zaradi varnosti so laboratorij zaprli

»Razlog za trenutno zaprtje centralnega laboratorija UKC Ljubljana je, da se je povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Informacija o zrušitvi stropa zato ni točna. Prišlo je do povešenja stropa. Zaradi varnosti zaposlenih v laboratoriju so pristojne službe del laboratorija (gre za približno 1/8), kjer je prišlo do povešenja, zaprle, zaščitile opremo in zaščitile območje.

Na preostalem delu laboratorija pa so bile iz varnostnih razlogov narejene dodatne ojačitve stropne konstrukcije. V UKC Ljubljana so bili svetovani še dodatni preventivni ukrepi, da delo v teh okoliščinah poteka varno,« so pojasnili.

»Strokovnjaki razlog za poves konstrukcije še ugotavljajo, iščejo pa tudi najhitrejše in najboljše možnosti za odpravo napake in čim hitrejši ponovni zagon laboratorija,« je povedal pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje premoženja Jure Dolinar.