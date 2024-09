Meghan Markle kot šefica: oglasili so se bivši in aktualni zaposleni

Za Meghan Markle je nekaj težkih tednov. Ameriški mediji so namreč drug za drugim povzemali besede enega od njenih bivših zaposlenih, ki je vojvodinjo Susseško imenoval kar vojvodinja težka.

Besede sicer anonimnega zaposlenega je prvi navedel Hollywood Reporter, zdaj pa se je po pisanju portala express.co.uk oglasilo več zaposlenih nekdaj kraljevega para in mu stopilo v bran.

Pojasnili so, da sta Harry in Meghan kljub namigovanjem, da osebje zaradi njunega obnašanja od njiju beži, do zaposlenih strpna in prijazna.

Svoje mnenje o tem je izrazil nekdanji zaposleni ekipe zakoncev Sussex Josh Kettler in par za US Weekley opisal kot predanega in delavnega.

Kettler je naslove polnil, ko je sestopil s položaja, potem ko se je par vrnil z obiska Kolumbije. Pojasnil je še, da je bil, ko je natopil službo, zelo toplo sprejet, vendar ni navedel razlogov za odhod.

Drugi bivši zaposleni, producent Ben Browning, ki je bil odgovoren za vsebine produkcijske hiše Archewell Productions in je sodeloval pri dokumentarnem filmu za Netflix, je za The Mirror potrdil Kettlerjeve besede.

Browning, ki je službo januarja letos opustil pred iztekom pogodbe, je delovno okolje opisal kot pozitivno in spodbudno.

Mandana Dayani, nekdanja direktorica dobrodelne organizacije Archewell, je za US Weekley dejala, da takšne pripombe paru delajo ogromno krivico ter da sta Harry in Meghan zelo prijazni, spoštljivi in skrbni osebi.

Ashley Hansen, ki trenutno opravlja vlogo globalne tiskovne zastopnice, prav tako zagovarja svoja delodajalca, zavrača očitke na njun račun in za obtožbe, da je Meghan diktatorka v visokih petah, pravi, da so neutemeljene.

Hansenova ima o Harryju in Meghan zelo lepo mnenje in je izpostavila dejstvo, da sta med okrevanjem po operaciji zanjo skrbela, kot bi bila njena starša, ter sta ji pošiljala cvetje in darila, da bi lažje okrevala.

Poudarila je še, da Harry in Meghan oblačila, ki jih njuna otroka prerasteta, podarjata zaposlenim, pogosto jim zgolj iz pozornosti pošiljata darila, in dodala, da se njuni podrejeni v šali pogosto sprašujejo, kakšno mora biti stanje v kleti vojvode in vojvodinje Sussex, saj zaposlene velikokrat obdarujeta s pridelki z njune posesti v Montecitu.

Zanjo sta najboljša šefa:

»Kadar koli ju na domu obišče kdo od zaposlenih, gre od njiju s šopkom svežih rož, košaro svežega sadja ali zavojem svežih jajc.«