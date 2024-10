Milijoni za spomine Meghan Markle

O knjigi spominov vojvodinje Susseške se ugiba vse od tedaj, ko je princ Harry najavil, nato pa lani še izdal spomine z naslovom Rezerva (Spare).

Vir blizu Meghan Markle je zdaj razkril, da ima ta na zalogi izjemno zgodbo in da jo bo povedala, ko bo nastopil pravi čas.

Takole ga citira revija Closer: »V založniškem krogu vre in vsi si želijo, da bi dobili pravice za izdajo knjige spominov Meghan Markle. Številke, ki jih ponujajo, so smešno visoke.«

»Govorimo o na desetine milijonih dolarjev za njeno avtorizirano biografijo. Prišlo bo do točke, ko ne bo mogla reči ne.

Ali jo ljubite ali sovražite, priznati je treba, da ponuja vpogled v življenje kraljevih, kakršnega ne more ponuditi nihče drug,« je zaupal vir in dodal:

»Ni dvoma, da ima Meghan posebno zgodbo, in samo vprašanje časa je, kdaj jo bo povedala.

Strateško se je odločila čakati, tudi zavoljo miru, a nedvomno si želi deliti svojo resnico. In zakaj je ne bi, če je že prišla tako daleč?«

In še na nekaj opozarja vir: »Njej nihče ne bo govoril, kaj sme in česa ne sme povedati, ko se bo odločila, da je čas pravi, bo napisala zelo podrobne in resnične spomine, ki bodo njeno potovanje predstavili v edinstveni luči.«