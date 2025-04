Kevin Koradin z iskrenim besedilom o ljubezni na daljavo

Ljubezen nikoli ne bo izpeta tema, zato ne preseneča, da je tudi najpogostejša tematika, ki se je lotevajo glasbeniki. Nekateri prisegajo na balade, drugi na hitrejše in plesne ritme, enkrat je ljubezen srečna, drugič spet ne. Producent, avtor in izvajalec Kevin Koradin si je v nedavno izdani skladbi izbral rdečo nit, ki sicer ni prav pogosta.

Pesem z naslovom Kje se svet konča namreč govori o izzivih ljubezni na daljavo. Kaj se zgodi, ko ljubezen preizkuša razdalja in ko ena oseba išče rešitve, druga pa se vdaja v usodo? Skladba popelje v svet partnerskega odnosa, kjer fizična ločenost ustvarja preizkušnje in dvome – ali oba čutita enako ali sta pripravljena premagati ovire?

Preprosto, iskreno besedilo brez olepšav odseva resničnost takšnih situacij, ki jih mnogi poznajo. »Gre za pesem o volji, načrtovanju in čustveni povezanosti, ki kljub razdalji ne sme zbledeti,« jo na kratko opiše Kevin, ki je tudi avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Ne izda pa, ali se je opiral na lastne izkušnje in ali je ljubezen na daljavo kdaj izkusil tudi sam.