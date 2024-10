Nekdanji soigralec Meghan Markle: takoj ko sem jo videl, sem vedel, da …

Očitno je Meghan Markle na soigralca Patricka J. Adamsa iz serije Nepremagljivi dvojec naredila močan vtis, kajti že na avdiciji je vedel, da jo čaka nekaj velikega.

Tako je povedal v drugi epizodi svojega podkasta Sidebar, ki ga vodi s soigralko iz serije Sarah Rafferty in je namenjena ljubiteljem odvetniške drame.

»Povsem jasno je bilo, da bo zavrnila vlogo. Kemija med nama je bila izjemna in z njo je bilo lažje kot s komer koli drugim.«

Ko ga je Raffertyjeva vprašala o prvem srečanju z Meghan, je igralec razkril, da sta skupaj snemala že pred Nepremagljivim dvojcem.

»Z Meghan sva posnela prizor. Grozen prizor. Ne bom se spuščal v podrobnosti, lahko ga najdete na IMDb. Šlo je za romantično sceno, potem se nisva več videla in ne govorila,« je zaupal.

Ko so se njune poti znova križale na avdiciji Nepremagljivega dvojca, je dejstvo, da se že poznata, pomagalo pri celotnem dogajanju.

»Mislim, da je to, da se poznava, obema pomagalo, da sva se umirila pri branju prizora, ki jo je določil mojo soigralko.

Blestela je, kot je blestela skozi celotno serijo.«

To so snemali med letoma 2011 in 2019, Marklova jo je zapustila potem, ko je spoznala princa Harryja, je pa serija, ko je lani prišla na pretočno platformo Netflix, znova doživela velik uspeh.